حەشدی شەعبی: چەند بنکەیەکمان لە بابل و ئەنبار کراونەتە ئامانج
راگەیاندنی دەستەی حەشدی شەعبی، لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا ئاشکرای کرد، چەند بنکەیەکیان لە دوو پارێزگای جیاوازی عێراق رووبەڕووی هێرشی ئاسمانی بوونەتەوە.
سێشەممە 31ـی ئاداری 2026، بەگوێرەی راگەیندراوێکی فەرمی دەستەی حەشدی شەعبی، چەند بنکەیەکی هێزەکانی حەشد لە دوو پارێزگای جیاوازدا لە لایەن فرۆکە جەنگییەکانەوە کراونەتە ئامانج، ئاماژەی بەوەشکردووە، هێرشەکان لە نیوەشەوی سێشەممەدا ئەنجامدراون.
بە گوێرەی راگەینەدراوەکەی حەشدی شەعبی، لە پارێزگای بابل، سێ هێرشی ئاسمانی کراوەتە سەر بنکەکانی لیوای 45 لە ناوچەی جورف ئەلنەسر، هاوکات بنکەی لیوای 31 لە سنووری گەرمە لە رۆژهەڵاتی پارێزگای ئەنبار کراوەتە ئامانج.
حەشدی شەعبی هێرشەکانی بە زایۆنی-ئەمریکی وەسف کردووە و رایگەیاندووە، جەختی کردووەتەوە لە ئەنجامی ئەو هێرشانەدا هیچ زیانێکی گیانی لە ریزەکانیاندا نەکەوتووەتەوە.
لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا، دەستەی حەشدی شەعبی ئاماژەی بەوەشکردووە، سەرەڕای دووبارەبوونەوەی ئەم هێرشانە، هێزەکانیان بەوپەڕی ئامادەباشییەوە بەردەوام دەبن لە ئەنجامدانی ئەرکە ئەمنییەکانیان بە مەبەستی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری وڵات.