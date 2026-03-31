بە فەرمی بڕیار درا هاندەران نەگەڕێنەوە یاریگەی فرەنسۆ هەریری

هاندەرانی هەولێر بۆ پێنجەمین یارییە لەسەریەك ناتوانن بگەڕێنەوە

یانەی هەولێر بۆ پێنجەم یاریی لەسەریەك لە ئامادەبووانی هاندەرانی لە یاریگەی فرەنسۆ هەریری بێبەش دەبێت، سەرەڕای ئەوەی دوێنێ بڵاوكرایەوە كە یارییەكەی ئەمرۆی هەولێر و زەورا بە ئامادەبوونی هاندەران بەڕێوە دەچێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 31 ئاداری 2026، لە بەردەوامی یارییەکانی گەڕی 25 لە خولی ئەستێرەکانی عێراق، یانەی هەولێر لە یاریگای شەهید فەڕەنسۆ هەریری و بە ئامادەبوونی هاندەرەکانی كاتژمێر 3:00ـی دوای نیوەڕۆ میوانداریی یانەی زەوڕا دەکات.

دوێنی سەفین یاسین سەرۆكی یانەی هەولێر بە كوردستان24ـی راگەیاند هاندەران بۆ یارییەكەی هەولێر و زەورا دەگەڕێنەوە یاریگەی فرەنسۆ هەریری.

3 كاتژمێر پێش دەستپێكی یارییەكەی ئەمڕۆی هەولێ و زەورا، لێژنەی ئەمنی لە پارێزگاری هەولێر رایگەیاند داوای لێبوردن لە هاندەرانی هەولێر دەكەن و لەپێناو سەلامەتی ئەوان ئەم یارییەش بەبێ هاندەر دەكرێت.

لە دوای یارییەكەی هەولێر بەرامبەر تەڵەبە لە گەڕی 20ـی خولی ئەستێرەكانی عێراق بە دیاریكراوی 68 رۆژە هاندەرانی هەولێر نەگەڕاونەتەوە یاریگەی فرەنسۆ هەریری.

یانەکەی قەڵا و منارە پێش ئەم یارییە لە دەرەوەی یاریگای خۆی، بەرامبەر یانەی نەفتی میسان بەبێ گۆڵ یەکسانبوو، بۆیە هەموو ئامانجیەتی سێ خاڵی ئەو یارییە بەدەست بهێنێت، بۆ ئەوەی زیاتر خۆی لە پێشەوەی ریزبەندی خولەکە نزیک بکاتەوە.

یانەی هەولێر ئەم وەرزە بە گشتی لە کۆی 24 یاری رابردووی، خاوەنی 15 بردنەوە و 5 بەرامبەربوون و هەروەها چوار دۆڕانە و بە کۆکردنەوەی 50 خاڵ، خانەی سێیەمی ریزبەندی خولی ئەستێرەکانی عێراقی گرتووە و یەکێکە لە بەربژێرە بەهێزەکان بۆ بەدەستهێنانی ناسناوەکە.