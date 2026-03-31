دەیان دوکان بەهۆی فرۆشتنی سیمکارتی بێ سەرەتا داخران

هەڵمەتێکی توندی دەستبەسەرداگرتنی سیمکارتی "بێ سەرەتا" دەستی پێكردووە و دەیان دوکان داخران و دەست بەسەر هەزاران سیمکارتدا گیرا.

ئەمرۆ سێشەممە، 31می ئاداری 2026، پارێزگای هەولێر بڵاویکردەوە، لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکان بۆ چەسپاندنی یاسا و رێکخستنی کەرتی پەیوەندییەکان، لیژنەی تایبەتی پارێزگای هەولێر بۆ جێبەجێکردنی ڕێنمایی ژمارە (8)ی ساڵی2021، هەڵمەتێکی بەرفراوانی بۆ قەدەغەکردنی فرۆشتنی سیمکارتی بێ سەرەتا ئەنجامدا.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، لە ماوەی نێوان 1می ئادار تاکو 31ی ئازاری 2026، لیژنەکە بە سەرۆکایەتیی بەڕێوەبەری کاروباری ناوخۆی پارێزگا و ئەندامییەتی نوێنەرانی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن، پۆلیسی ڕێکاری و پۆلیسی شارەوانی، توانییان دەست بەسەر هەزار و 685 سیمکارتی بێ سەرەتادا بگرن.

لە هەڵمەتەدا، بەهۆی سەرپێچیکردن لە رێنماییەکان و فرۆشتنی نایاسایی سیمکارت، (17) شوێن و دوکانی مۆبایل داخران و خاوەنەکانیان رووبەڕووی سزای دارایی و پێبژاردن کرانەوە.

ناوی ئەو شوێنانەی بەهۆی سەرپێچییەوە سزادراون و داخران:

(مۆبایلی نوور، دانا فۆن، ئۆرجینال فۆن، زیلان فۆن، تێن فۆن، ئایتی بۆ مۆبایل، مۆبایلی ڕەوەند، مۆبایلی كوردستان، نازناز فۆن، شیمال فۆن، نیاز كارت، مۆبایلی نەشئەت و بەشدار، مۆبایلی وەلید، مۆبایلی محەمەد و واحد، مۆبایلی بەشدار، هاودەر مۆبایل، مای فۆن).

پارێزگای هەولێر جەختی کردووەتەوە، ئەم هەڵمەتانە بەردەوام دەبن بۆ پاراستنی ئاسایشی هاووڵاتیان و رێگریکردن لە هەر جۆرە بازرگانییەکی نایاسایی کە ببێتە هۆی تێکدانی سەقامگیری و بەکارهێنانی سیمکارتی بێ سەرەتا بۆ مەبەستی نادروست.