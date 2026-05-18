کارەبای شەقڵاوە دەکرێتە 24 کاتژمێری
بڕیارە لە کۆتایی ئەم مانگە، پرۆژەی رووناکی بگەیەنرێتە قەزای شەقڵاوە و کارەبای ماڵان و شوێنە بازرگانییەکانی دەکرێتە 24 كاتژمێری.
سوارە ئەکرەم، قائیمقامی قەزای شەقڵاوە تایبەت بە کوردستان24ـی راگەیاند؛ "تیمەکانی پڕۆژەی رووناکی بە شێوەیەکی بەردەوام سەرقاڵی کارکردنن بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ تەواوی ناوچەکە، بە گوێرەی
پلان بڕیارە تا کۆتایی ئەم مانگە کارەکانی ئەو تیمانە بە تەواوی کۆتایی بێت و دانیشتووانی شەقلاوەش لە کارەبای 24 کاتژمێری."
گوتیشی: "بەم هەنگاوەش، پڕۆژەی رووناکی لە خزمەتگوزاریی کارەبای بەردەوام بۆ زیاتر لە 10 هەزار هاوبەشی کارەبا و 40 هەزار دانیشتوو لە سنووری قەزای شەقڵاوە دەستەبەر دەکات."
مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە تشرینی دووەمی 2024 پڕۆژەی "رووناکی" وەک نەخشەڕێگەیەک بۆ دابینکردنی کارەبای بەردەوام راگەیاند، دواتر لە ئایاری رابردوو، ئەنجوومەنی وەزیران بە کۆی دەنگ پڕۆژەکەی پەسەند کرد.
ئامانجی سەرەکیی پڕۆژەکە ئەوەیە کە تا کۆتایی ساڵی 2026، کارەبای 24 کاتژمێری بگەیەنرێتە سەرجەم ماڵ و شوێنە بازرگانییەکانی کوردستان، کە ئێستا سەنتەری هەموو شارەکان لەم خزمەتگوزارییە سوودمەند بوون.