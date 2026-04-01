مایڵز کاگینز بۆ کوردستان24: پێویستە ئەمریکا سیستەمی دژە درۆن و مووشەک بە هەرێم بدات

گوتەبێژی پێشووتری هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش، رایگەیاند کە هەرێمی کوردستان لەوەتەی دەستپێکردنی ئەم جەنگەوە بووەتە ئامانجی زیاتر لە 500 هێرشی مووشەکی و درۆنی. جەختی کردەوە کە گرووپە چەکدارەکان نایانەوێت پێشکەوتنەکانی کوردستان ببینن، بۆیە پێویستە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە شێوەیەکی کردەیی و ڕاستەوخۆ سیستەمی بەرگریی ئاسمانی بۆ هێزی پێشمەرگە دابین بکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە 1ـی نیسانی 2026، مایڵز کاگینز، گوتەبێژی پێشووتری هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش، بە کوردستان24 راگەیاند، زیاتر لە 500 جار پەلاماری هەرێم دراوە و ئەم هێرشانە نەک تەنیا بنکە سەربازییەکان، بەڵکوو خەڵکی مەدەنی، ژێرخانی ئابووری و ماڵی هاووڵاتییانیشیان کردووەتە ئامانج، کە لە وێنەکانی کوردستان24دا بە روونی وێرانکارییەکان دەبینرێن."

کاگینز ئاماژەی بەوە کرد کە هۆکاری سەرەکیی ئەم هێرشانە ئەوەیە کە گرووپە چەکدارە لەیاسادەرچووەکان چاویان بە گەشەسەندن و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان هەڵنایەت و گوتی: "وەک چۆن لە رابردوودا گەلی کورد و هێزی پێشمەرگە ئەمریکییەکانیان پاراستووە و هاوبەشێکی دڵسۆز بوون، ئێستا کاتی ئەوەیە ئەمریکا هەمان کار بکات و هاوکاریی پێشمەرگە بکات تاوەکوو بتوانێت بەرگری لە خۆی و لە ئاسمانی وڵاتەکەی بکات."

سەبارەت بە هاوکارییە سەربازییەکان، گوتەبێژی ئەپیکوڕ داوای کرد، واشنتن راستەوخۆ سیستەمی دژە درۆن و مووشەک بداتە هەرێمی کوردستان و ئاماژەی بەوەش دا، کە لە ساڵی 2024دا یاسایەک هەبووە کە پێنتاگۆنی راسپاردووە بۆ لێکۆڵینەوە لە دابینکردنی سیستەمی بەرگریی ئاسمانی بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان، گوتیشی: "هەرچەندە من راپۆرتەکەم نەبینیوەتەوە و نازانم لە نێوان بایدن و تڕەمپدا چی بەسەر هاتووە، بەڵام ئێستا کاتی ئەوەیە ئەمریکا هەنگاوی جددی بنێت و چەک و تەکنۆلۆژیای پێویست بۆ تێکشکاندنی درۆنەکان بداتە پێشمەرگە."

ئەم لێدوانانەی کاگینز لە کاتێکدایە کە هەرێمی کوردستان لە چەند تۆژی رابردوودا رووبەڕووی شەپۆلێکی چڕی هێرشە درۆنییەکان بووەتەوە، کە زیانی بە ناوچە مەدەنییەکان گەیاندووە و بووەتە جێگەی نیگەرانییەکی زۆری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی.