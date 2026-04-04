دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی عێراق: چڕیی هێرشەکان رێگرە لە کردنەوەی فڕۆکەخانەکان

2026-04-04 11:23

سەرۆکی دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی سڤیلی عێراق رایدەگەیەنێت، بەهۆی چڕیی کردەوە سەربازییەکان و لەپێناو پاراستنی گیانی گەشتیاران ناتوانن ئاسمانی وڵات بەڕووی گەشتەکاندا بکەنەوە.

بەنگین رێکانی، سەرۆکی دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی سڤیلی عێراق لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" روونکردنەوەیەکی بڵاوکردەوە و ئاماژەی بەوە کرد، دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی سڤیلی عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی گواستنەوە و فەرماندەیی پرۆسە هاوبەشەکان و بەرگریی ئاسمانی، هەڵسەنگاندنی رۆژانە بۆ دۆخی ئاسمانی عێراق دەکەن و هەوڵ دەدەن یەک فڕۆکەخانە یان زیاتر بکەنەوە.

روونیشی کردەوە، بەهۆی چڕی و هەڕەمەکیی کردەوە سەربازییەکان لە چەندین ئاراستە و کاتی جیاوازدا نەیانتوانیوە هیچ هەنگاوێک بنێن پێچەوانەی پێوەرەکانی سەلامەتی بێت و ژیانی گەشتیاران بخاتە مەترسییەوە، هەروەها ئاسمانی عێراق بەراورد بە ئاسمانی وڵاتانی ناوچەکە ناکرێت.

لەکۆتاییدا سەرۆکی دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی سڤیلی عێراق دووپاتی کردەوە، پرۆسەی چاودێریکردن و هەڵسەنگاندنی رۆژانە بەردەوامە و ئەگەر کەمترین پێداویستییەکان بەردەست بن، ئەوا ئاسمانەکە دەکرێتەوە بۆ کەمکردنەوەی ئازاری هاووڵاتییان.

ئەمە لە کاتێکدایە، لە دوای هەڵگیرسانی جەنگی ئێران، ماوەی مانگێک زیاترە ئاسمانی عێراق بە رووی گەشتە ئاسمانییەکاندا داخراوە و تا ئێستا وادەی کرانەوەی دیاری نەکراوە