مەسرور بارزانی داوای قەرەبووکردنەوەی قوربانییانی دەستی رژێمی بەعس دەکات

2026-04-04 09:44

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە ساڵیادی جینۆسایدی کوردانی فەیلی، داوا لە بەغدا دەکات بەرپرسیارێتیی یاسایی و دەستووریی خۆی جێبەجێ بکات و قەرەبووی زیانلێکەوتووان بکاتەوە.

ئەمڕۆ شەممە، 04ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بە بۆنەی 46ـەمین ساڵیادی جینۆسایدکردنی کوردانی فەیلی بڵاوکردەوە.

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی ئاماژەی بەوە کردووە، شاڵاوەکانی جینۆسایدکردنی کوردانی فەیلی لەلایەن رژێمەکانی پێشووی عێراق و بەتایبەتی رژێمی بەعسەوە ئەنجام دراون و بوونەتە هۆی شەهیدکردن، دەرکردن، بێسەروشوێنکردن و دەستبەسەرداگرتنی موڵک و سامانی سەدان هەزار هاووڵاتیی کوردی فەیلی.

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بە پێویستیشی دەزانێت، حکوومەتی فیدراڵی بە شێوەیەکی شایستە بنەماڵە و کەسوکاری شەهیدان و زیانلێکەوتووانی کوردی فەیلی، شەهیدانی کیمیاباران، ئەنفالکراوان و سەرجەم قوربانییانی دەستی رژێمی پێشووی عێراق قەرەبوو بکاتەوە.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، سەرۆکوەزیران گوتی "لەم یادە خەمناکەدا، سەری ڕێز و نەوازش بۆ گیانی پاکی شەهیدانی کوردی فەیلی و سەرجەم شەهیدانی کوردستان دادەنوێنین".

جینۆسایدی کوردانی فەیلی

لە سەرەتای مانگی نیسانی ساڵی 1980، رژێمی بەعسی عێراق بە سەرۆکایەتیی سەددام حوسێن دەستی کرد بە شاڵاوێکی بەرفراوان بۆ سەر کوردانی فەیلی لە بەغدا و پارێزگاکانی دیکەی ناوەڕاست و باشووری عێراق.

لەم پرۆسەیەدا سەدان هەزار هاووڵاتیی کوردی فەیلی بە بیانووی رەچەڵەکی ئێرانییەوە بەرەو ئێران دەرکران و رەگەزنامەی عێراقییان لێ سەندرایەوە، هاوکات دەست بەسەر تەواوی ماڵ و موڵک و سامانەکانیاندا گیرا.

سەرباری ئەوەش، رژێمی بەعس زیاتر لە 20 هەزار گەنجی فەیلیی دەستگیر کرد و دواتر لە گۆڕە بەکۆمەڵەکاندا زیندەبەچاڵی کردن.

لە ساڵی 2010 دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق بڕیاری دا ئەو شاڵاوانەی دژی کوردانی فەیلی ئەنجام دراون، وەک تاوانی جینۆساید بناسێنرێن، بەڵام تاوەکوو ئێستا بەشێکی زۆری قوربانییان و کەسوکاریان بە شێوەیەکی شایستە قەرەبوو نەکراونەتەوە.