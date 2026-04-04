رووسیا: 198 کارمەندی ئەتۆمی لە بوشەهر دەگەڕێنێتەوە

2026-04-04 17:17

رێکخراوی وزەی ئەتۆمیی ئێران و کۆمپانیای رووس ئەتۆم، کەوتنی مووشەکێکیان لە ناو پەرژینی وێستگەی ئەتۆمیی بوشەهر پشتڕاستکردەوە، کە بووەتە هۆی کوژرانی پاسەوانێکی ئەمنی و زیانگەیشتن بە بینایەکی لاوەکی. تەنیا 20 خولەک دوای هێرشەکە، رووسیا پرۆسەیەکی فریاگوزاریی بۆ چۆڵکردنی 198 پسپۆڕی ئەتۆمی لە وێستگەکە دەستپێکرد و هۆشداریی دا کە دۆخەکە گەیشتووەتە خراپترین سیناریۆ.

رێکخراوی وزەی ئەتۆمیی ئێران (AEOI) لە راگەیەندراوێکدا رایگەیاند، کاتژمێر 8:30ـی بەیانی ئەمڕۆ شەممە 4ی نیسانی 2026 بە کاتی تاران، موشەکێک لە نزیک پەرژینی پارێزگاریی وێستگەی بوشەهر کەوتووەتە خوارەوە. بەهۆی توندیی شەپۆلی تەقینەوەکە و بڵاوبوونەوەی پارچەی موشەکەکە، بینایەکی لاوەکیی وێستگەکە زیانی بەرکەوتووە و کارمەندێکی ئەمنیی ئێرانی کە بەرپرس بووە لە پاراستنی فیزیکیی دامەزراوەکە، گیانی لەدەستداوە.

رێکخراوی وزەی ئەتۆمیی ئێران جەختی کردەوە کە دامەزراوە ناوەکییەکان و ریاکتۆرەکانی وێستگەکە زیانیان بەرنەکەوتووە، بەڵام مەترسییەکان گەیشتوونەتە "هێڵی سوور".

ئەلێکسی لیخاچێڤ، بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای رووس ئەتۆم، لە لێدوانێکدا لە شاری یەکاتێرینبورگ رایگەیاند: "پەرەسەندنەکانی بوشەهر بەپێی خراپترین سیناریۆ بەڕێوە دەچن." تەنیا 20 خولەک دوای هێرشەکە، رووسیا دەستی بە قۆناغی سەرەکیی چۆڵکردنی وێستگەکە کردووە.

لیخاچێڤ ئاشکرای کرد کە 198 پسپۆڕ و کارمەندی رووسی بە کاروانێکی پاس لە بوشەهرەوە بەرەو سنووری ئەرمەنستان بەڕێکەوتوون. پێشبینی دەکرێت ئەو کارمەندانە لە ماوەی سێ رۆژدا بگەنەوە خاکی رووسیا.

بەڕێوەبەری رووس ئەتۆم ئاماژەی بەوەش کرد، کە هەریەکە لە ئیسرائیل و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە پڕۆسەی کشاندنەوەی کارمەندە رووسەکان ئاگادار کراونەتەوە بۆ ئەوەی رێڕەوی گواستنەوەکەیان نەکرێتە ئامانجی سەربازی. مۆسکۆ هۆشداری دا کە مەترسیی ڕووداوی ئەتۆمی لە هەموو کاتێک زیاترە و هەر هەڵەیەکی دیکە دەبێتە هۆی کارەساتێکی ناوچەیی کە پاشهاتە ژینگەیی و تەندروستییەکانی بۆ چەندین دەیە دەمێننەوە.

ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی (IAEA) نیگەرانیی قووڵی خۆی دەربڕی و رایگەیاند، هێرشکردنە سەر شوێنی وێستگە ئەتۆمییەکان و ناوچەکانی دەوروبەریان بە هیچ جۆرێک قبووڵنەکراوە، چونکە ئەو ناوچانە کەلوپەل و سیستەمی زۆر هەستیاری تێدایە کە بۆ سەلامەتیی ئەتۆمی جیهانی گرنگن.

ئەم پەرەسەندنە نوێیە لە کاتێکدایە کە رووسیا بە فەرمی رایگەیاندووە هێزە تایبەتەکان و وەزارەتی بەرگری و دەرەوەی وڵاتەکەی لە حاڵەتی ئامادەباشیدان بۆ سەرپەرشتیکردنی ئەم کشاندنەوە مێژووییەی کارمەندەکانیان لە ناو جەرگەی جەنگی ئێراندا.