سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی هاتنەوەی جەژنی هەستانەوە لە کریستیانەکان پیرۆز دەکات و جەخت لە پابەندبوونی حکوومەت بۆ پتەوکردنی کەلتووری بەیەکەوەژیان لە نێوان پێکهاتەکانی کوردستاندا دەکاتەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 05ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا، بە بۆنەی هاتنەوەی جەژنی هەستانەوە (قیامە)ـی حەزرەتی مەسیح (دروودی خودای لە سەر بێت)، گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی گشت کریستیيانانی هەرێمی کوردستان و عێراق و جیهان کرد.

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان هیوا دەخوازێت، جەژن ببێتە مایەی ئاشتی و سەقامگیری و کۆتاییهاتنی شەڕ و نەهامەتی لە کوردستان و ناوچەکەدا.

مەسرور بارزانی لەم بۆنەیەدا، جەخت لە پابەندبوونی هەرێمی کوردستان بە پتەوکردنی زیاتری كولتووری بەیەکەوەژیان و تەبایی لەنێوان پێکهاتە جیاوازەکانی کوردستادا دەکاتەوە.

دەقی پەیامی پیرۆزبایی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە بۆنەی جەژنی هەستانەوە:

بە بۆنەی جەژنی هەستانەوە (قیامە)ی حەزرەتی مەسیح (دروودی خودای لە سەر بێت)، گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی گشت کریستیيانانی هەرێمی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەم. هیوادارم جەژن ببێتە مایەی ئاشتی و سەقامگیری و کۆتاییهاتنی شەڕ و نەهامەتی لە کوردستان و ناوچەکەدا.

لەم بۆنەیەدا، جەخت لە پابەندبوونی هەرێمی کوردستان بە پتەوکردنی زیاتری كەلتووری بەیەکەوەژیان و تەبایی لەنێوان پێکهاتە جیاوازەکانی کوردستان دەکەینەوە.

جەژنتان پیرۆز بێت و هەردەم لە خۆشی و تەندروستیدا بن.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان

2026/4/5