حەج و عومرە: رێکارەکانی مامەڵەی حاجیانی هەرێمی کوردستان بەردەوامە

گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو ئامادەکارییەک و پاڵپشتیەکی ئێمەی کردووە، بۆ ئەوەی بە باشترین شێوە هاوکاری حاجیانمان بکەین و هەروەها شاندێکی حەج و عومرەی عێراق ئێستا لە وڵاتی سعوودییەن.

کاروان ستوونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ یەکشەممە، 5ـی نیسانی 2026، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: رێکارەکانی مامەڵەی حاجیانی هەرێمی کوردستان بەردەوامە و کار لەسەر ئەوە دەکرێت بەبێ گرفت لە کاتی خۆیدا بەڕێوەبچێت.

کاروان ستوونی گوتیشی: بەهۆی ئەم بارودۆخە ئەمنییەی هەیە، بەتایبەتی هێرشی گرووپە میلیشیا لە یاسا دەرچووەکان بە ئەگەری زۆرەوە بە پاس هاووڵاتیانی هەرێمی کوردستان گەشتی سعوودیە بکەن بۆ بەجێهێنانی فەریزەی حەج.

کاروان ستوونی باسی لەوە کرد، پرۆسەی ئەنجامدانی عومرەش بەردەومی هەیە و ژمارەیەک لە عومرەکارانی هەرێمی کوردستان لە وڵاتی سعوودیەن.

ئەمساڵ لە هەرێمی کوردستان پێنج هەزار و 120 کەس بە مەبەستی بەجێهێنانی فەریزەی حەج دەچنە سعوودیە.