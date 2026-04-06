بەغدا و هەولێر لەسەر یەکخستنی رێکارە گومرگییەکان رێککەوتن

جێگری سەرۆکوەزیرانی عێراق و شاندێکی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر یەکخستنی سیاسەتی گومرگی و جێبەجێکردنی سیستمی ئەلکترۆنی لە دەروازە سنوورییەکان رێککەوتن، هاوکات بڕیاریان دا بەڕێوەبردنی گومرگەکانی هەرێمی کوردستان بە شێوەی هاوبەش بێت.

رۆژی دووشەممە، 06ـی نیسانی 2026، فوئاد حوسێن، جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی عێراق، سەرپەرشتیی 13ـەمین کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووریی وڵات کرد. لەم کۆبوونەوەیەدا شاندێکی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادە بوون.

بە گوێرەی راگەیەنراوی کۆبوونەوەکە، میوانداریکردنی شاندی هەرێمی کوردستان بۆ گفتوگۆکردن بووە لەسەر یەکخستنی رێکارە گومرگییەکان لە دەروازە سنوورییەکان.

شاندی هەرێمی کوردستان پێکهاتبوون لە سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیران، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران، سەرۆکی نوێنەرایەتیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا، راوێژکاری وەزارەتی دارایی، بەڕێوەبەری گشتیی گومرگ، بەڕێوەبەری گشتیی بەدواداچوون و هەماهەنگی، لەگەڵ سەرۆکی ژوورە بازرگانییەکانی هەولێر، سلێمانی، دهۆک و هەڵەبجە.

ئەنجوومەنەکە ئاماژەی بەوە دا، لەسەر یەکخستنی سیاسەتی گومرگی لە نێوان عێراق و هەرێمی کوردستان رێککەوتوون، بەتایبەتی لە بواری پێناسەی گومرگی و پاراستنی بەرهەمی ناوخۆیی. هەروەها بڕیار درا سیستمی "ئەسیکوودا" لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت، بە مەرجێک داڕشتنی سیاسەتی گومرگی ئەرکی حکوومەتی فیدراڵی بێت و بەڕێوەبردنی گومرگەکانیش بە شێوەی هاوبەش بێت لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

بۆ ئەم مەبەستە بڕیار درا شاندێکی هونەریی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی گومرگ لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ تیمی نیشتمانیی وەزارەتی دارایی عێراق کۆببنەوە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر میکانیزمەکانی یەکخستنی رێکارەکان بە رەچاوکردنی تایبەتمەندی و یاسا بەرکارەکانی هەرێمی کوردستان، بڕیاریشە لە چەند رۆژێکی کەمدا هەردوو تیم راپۆرتێک بدەنە ئەنجوومەنی ئابووری بۆ دەرکردنی بڕیاری پێویست.

فۆئاد حوسێن، جێگری سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە کۆبوونەوەکەدا رایگەیاند، عێراق بەهۆی دۆخی جەنگ لە ناوچەکەدا رووبەڕووی سەختیی ئەمنی و ئابووری بووەتەوە، بۆیە یەکخستنی هەوڵەکان زۆر پێویستە.

لە بەرانبەردا سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە دا، حکوومەتی هەرێمی کوردستان پشتگیریی هەر هەوڵێکی حکوومەتی فیدراڵی دەکات بۆ بەئەلیکترۆنیکردنی رێکارە گومرگییەکان، ئەمەش شەفافیەت زیاتر دەکات و داهاتی گشتی بەرز دەکاتەوە.

لە کۆتایی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، ئەنجوومەنی ئابووری بڕیاری دا دەروازەی سنووریی ترێبیل وەک دەروازەیەکی فەرمی بۆ هاوردەکردنی زێڕ دیاری بکات، تاوەکوو قەدەغەی ئاسمانی بەهۆی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانەوە لەسەر وڵات هەڵدەگیرێت.