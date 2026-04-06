ترەمپ: گەیشتن بە هێڵی کۆتایی لەگەڵ ئێرانییەکان ئەستەمە، بەڵام ئەم تیمی نوێیە ژیرترن

سەرۆکی ئەمریکا، کاتژمێر 8:00ی شەوی سێشەممەی وەک دوا مۆڵەت و ساتی یەکلاکەرەوە بۆ ئێران دیاری کرد. هۆشداری دا کە ئەگەر تا ئەو کاتە ڕێککەوتن نەکرێت، فەرمانی وێرانکارییەک دەردەکات کە هاوشێوەی نەبووبێت و وێستگەکانی کارەبا و پردەکانی ئەو وڵاتە دەکاتە ئامانج؛ هاوکات ئاشکرای کرد کە ئێستا لەگەڵ گرووپی سێیەمی دەسەڵاتدارانی ئێران کە بە عەقڵانیتر وەسفی کردن، لە دانوستاندایە.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە زنجیرەیەک لێدوانی نوێدا لە کۆشکی سپی، ئاستی فشارە دەروونی و سەربازییەکانی بۆ سەر کۆماری ئیسلامی ئێران گەیاندە لووتکە. ترەمپ ڕایگەیاند کاتژمێر 8:00ی شەوی سێشەممە (بە کاتی خۆرهەڵاتی ئەمریکا) دەبێتە ساتی یەکلاکەرەوەی جەنگەکە.

سەرۆکی ئەمریکا هۆشداری دا کە ئەگەر تاوەکوو شەوی سێشەممە ڕێککەوتن نەکرێت، فەرمانی وێرانکارییەک دەردەکات کە پێشتر وێنەی نەبووبێت و گوتی: "ڕۆژی سێشەممە لە ئێران دەبێتە 'ڕۆژی وێستگەکانی کارەبا' و 'ڕۆژی پردەکان'، هەمووی پێکەوە. هیچ شتێک نابینن هاوشێوەی ئەو وێرانکارییە بێت. یان گەرووی هورمز دەکەنەوە یان لە ناو دۆزەخدا دەژین.

ترەمپ جەختی کردەوە کە پلانەکەی تەنیا لێدانی سەربازی نییە، بەڵکوو دەستبەسەرداگرتنی نەوتەکەیە تاوەکوو پارەی تێچووەکانی جەنگی پێ دابین بکات.

سەرۆکی ئەمریکا گوتی: "گەلی ئێران، کاتێک دەنگی بۆمبەکان نابیستن، نیگەران دەبن. ئەوان دەیانەوێت دەنگی بۆمب ببیسن، چونکە دەیانەوێت ئازاد بن." ئاماژەی بەوە کرد، خەڵک تەنیا لەبەر ترس بێدەنگن و گوتی: "ئەوان دەزانن ئەگەر بێنە سەر شەقام، هاوشێوەی ئەو زۆرانبازە و هاوڕێکانی، دەستبەجێ گوللەیان پێوە دەنرێت." ترەمپ ئاشکراشی کرد کە بەپێی زانیارییەکانی ئەوان، ئێران تاوەکوو ئێستا 45 هەزار خۆپیشاندەری لەناو شەقامەکاندا کۆمەڵکوژ کردووە.

سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کرد کە ئێستا لەگەڵ گرووپی سێیەمی دەسەڵاتدارانی ئێران خەریکی دانوستانن، کە بە گوتەی ئەو زۆر عەقڵانیتر و ژیرترن لەو شێتانەی لە قۆناغی یەکەم و دووەمدا خامەنەیی و فەرماندە کۆنەکان هەبوون. ترەمپ گوتی: ئەو کەسانەی ئێستا قسەیان لەگەڵ دەکەین زۆر باشترن، بەڵام گەیشتن بە هێڵی کۆتایی لەگەڵ ئێرانییەکان هەمیشە کارێکی ئەستەمە. باسی لەوەش کرد کە ستیڤ ویتکۆف و جارێد کوشنەر نوێنەرایەتی ئەمریکا دەکەن لەو دانوستانە قووڵانەدا.