لە سلێمانی فێستیڤاڵی کورتەفیلمی کوردی بەڕێوەدەچێت

لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی رۆشنبیری و هونەری سلێمانی، فێستیڤاڵی کورتەفیلمی کوردی، لە سلێمانی لە سیتی سینەما بەڕێوەدەچێت.

سێشەممە، 7ی نیسانی 2026، کاوان عەزیز، گوتەبێژی فێستیڤاڵی کورتەفیلمی کوردی بە کوردستان24ی گوت، " لەو فێستیڤاڵەدا 29 کورتەفیلم بەشدارن، هەموو ئەو سینەماکارانەی کە فیلمەکەیان بەشدار دەبێت لەو فێستیڤاڵە گەر فیلمەکانیان داستانی بێت دەبێت ماوەی فیلمەکە 29 خولەک زیاتر نەبێت، بەڵام گەر فیلمەکانیان دۆکیۆمێنتاری بێت، نابێت لە 40 خولەک زیاتر بێت، ئاساییە کەمتر بێت، بەڵام نابێت ماوەکەی زیاتر بێت."

کاوان عەزیز گوتیشی، "وەک نەریتێکی فێستیڤاڵە جیهانیەکان و ستانداردی فیلمی فێستیڤاڵ، فێستیڤاڵەکە خەڵاتی بۆ 10 پۆل دابەشکردووە لەنێو فێستیڤاڵەکەدا، لەگەڵ خەڵاتی رێزلێنان بۆ هونەرمەندێک لە بوارەکەدا، هەروەها کۆی خەڵاتەکان جگە لە خەڵاتی کۆتایی، لەلایەن لێژنەی دادوەری فێستیڤاڵەوە دەستینشان دەکرێت و لە کۆتایی رۆژی فێستیڤاڵەکەدا دەبەخشرێت بەسەر براوەکاندا، و خەڵاتی کۆتایی کە بە باشترین هونەرمەند دەدرێت، لەلایەن سەرۆک و سەرپەرشتیاری فێستیڤاڵەوە دەستنیشان دەکرێت و دەدرێت بە هونەرمەندێک لە بواری سینەمادا."

کاوان عەزیز باس لەو کورتەفیلمانە دەکات کە بەشداری ئەو فێستیڤاڵە دەکەن و دەڵێت، "ئەو فیلمانەی کە هەڵبژێردراون بۆ بەشداریکردن لەو فێستیڤاڵەدا 29 کورتەفیلمن وەکو، کورتە فیلمی "بەرگدروەکە"، لە دەرهێنانی بەرزان یونس. کورتە فیلمی "جەژن"، لە دەرهێنانی نەوید زارێ. کورتە فیلمی "سەما بۆ ئازادی"، لە دەرهێنانی سالم سەڵەواتی. کورتە فیلمی "شوێن پێی مێروولەکان"، لە دەرهێنانی ئومید گوچ. کورتە فیلمی "چی روویدا!"، لە دەرهێنانی رێبەر رابەر. کورتە فیلمی پەرژین، لە دەرهێنانی ساکار عوسمان. کورتە فیلمی "گەڕان"، لە دەرهێنانی مەحسوم تاشکین. کورتە فیلمی "کوڕ"، لە دەرهێنانی سامان حوسێن پوور. کورتە فیلمی "مۆری"، لە دەرهێنانی یەعقوپ تێکین تانگاک، هەروەها چەندین کورتەفیلمی تریش تێیدا بەشدارن."

شایەنی باسە، فێستیڤاڵی کورتەفیلمی کوردی، کە 29 کورتەفیلمی کوردی تێیدا بەشدارن و 11 خەڵاتی جۆراوجۆر دابەشدەکرێت، بڕیارە 11ی نیسانی 2026 لە سلێمانی لە سیتی سینەما بەڕێوەبچێت و ماوەی سێ رۆژ بخایەنێت.