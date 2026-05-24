هەڵەبجە.. سێیەمین پێشانگەی شێوەکاری خانمان کرایەوە

لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیری و هونەری هەڵەبجە، سێیەمین پێشانگەی شێوەکاری خانمان، لە باخچەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی لە هەڵەبجە کرایەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، ​24ی ئایاری 2026، میهرەبان سەلام، سەرپەرشتیاری پێشانگەکە بە کوردستان24ی گوت، "دروشمی "ژیان بێ ژن تابلۆیەکی بێ رەنگە" کە تێیدا چەندین ئافرەتی شێوەکار تێیدا بەشداربوون، تەنیا رستەیەکی جوانکاری نییە، بەڵکو کڕۆکی فیکریی پێشانگەکەیە. لە روانگەی هونەرییەوە، تابلۆیەکی بێ رەنگ یان سپی و رەش، ئاماژەیە بۆ ساردوسوڕی، خەمۆکی و نەبوونی رۆح.

لە پێشانگەکەدا ویستوومانە هاوتاکارییەک لە نێوان رەنگ لە هونەردا و ژن لە کۆمەڵگەدا دروست بکەین؛ وەک چۆن بەبێ رەنگ، هونەری شێوەکاری مانا و جوانی راستەقینەی خۆی لەدەست دەدات، بەبێ بوون و بەشداریکردنی سەرەکی ژنانیش، کۆمەڵگە پەککەوتە و بێ رۆح دەبێت. ئەمەش پەیامێکی رونی رێزلێنانە لە پێگەی ئافرەت."

میهرەبان سەلام گوتیشی، "​تابلۆکان کە خۆیان رەنگاورەنگن و زۆرجار بابەتی سروشتییان تێدایە، لە دەوروبەرێکی راستەقینەی سەوزاییدا نمایش دەکرێن، ئەمەش کاریگەرییەکی دەروونی ئەرێنی و ئارامبەخش لەسەر بینەر جێدەهێڵێت. چونکە هۆڵە داخراوەکان زۆرجار تەنیا چینی نوخبە و خولیایانی تایبەتی هونەر رادەکێشن، بەڵام باخچەیەکی کراوە وا دەکات خەڵکی ئاسایی، خێزانەکان، و رێبوارانیش بە ئاسانی بێنە ناو کەشی پێشانگەکە و ئاشنای هونەری شێوەکاری ببن."

میهرەبان سەلام ئاماژەی بەوەش دا، "شاری هەڵەبجە مێژوویەکی پڕ لە ئازاری هەیە، بەڵام رێکخستنی سێیەمین خولی پێشانگەیەکی لەم شێوەیە بۆ خانمان پیشانیدەدات کە ئەم شارە لە رێگەی هونەر و جوانییەوە برینەکانی ساڕێژ دەکات و هێشتا وەک مەڵبەندێکی گرنگی رۆشنبیری و داهێنان لەسەر پێی خۆی وەستاوە."

سێیەمین پێشانگەی شێوەکاریی خانمان، کەرنەڤاڵێکی رەنگینی ژنانەیە کە تێیدا تابلۆکان دەبنە زمانی دەربڕینی ئەو دونیابینینە تایبەتەی کە خانمانی هونەرمەند بۆ ژیان، نیشتمان و مرۆڤایەتی هەیانە.