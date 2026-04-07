مووچەی مانگی سێ خەرج دەکرێت

پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند: پێنجشەممە یان سەرەتای هەفتەی داهاتوو، پارەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت.

سێشەممە، 7ـی نیسانی 2026، شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا گوتی: پاش تەواوبوونی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، سەرۆکوەزیران محەممەد شیاع سوودانی ، تەیف سامی، وەزیری دارایی رادەسپێرێت بۆ خەرجکردنی مووچەی مانگی سێی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان.

لەبارەی داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان، پەیامنێری کوردستان24، ئاشکرای کرد، سەرۆکوەزیرانی عێراق بە تەیف سامی گوتووە، بە پێی تەرازویی پێداچوونەوە، حکوومەتی هەرێم چەنێک داهاتی هەیە بۆ ئەم مانگە با رادەستی وەزارەتی دارایی بکات و لە بەرامبەردا مووچەی مانگی سێی فەرمانبەرانی هەرێم رەوانە خەرج بکرێت.

لە لایەکی دیکەوە سەرچاوەیەک لە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بە کوردستان24 راگەیاند: سبەی چوارشەممە تەیف سامی بە نووسراوێک داوای داهاتی ناوخۆی ئەم مانگەی هەرێم دەکات و رەنگە ڕۆژی پێنجشەممە یان سەرەتای هەفتەی داهاتوو، پارەی مووچەی فەرمانبەران بخرێتە سەر هەژماری بانکیی حکوومەتی هەرێم لە شار هەولێر.