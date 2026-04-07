مەسرور بارزانی: هێرشەکەی سەر کونسوڵخانەی کوێت لە بەسرە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکانە

پێش 24 خولەک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر باڵەخانەی کونسوڵخانەی گشتیی کوەێت لە شاری بەسرە کرد، ئەم کارەشی وەک پێشێلکارییەکی مەترسیداری یاسا نێودەوڵەتییەکان وەسف کرد.

چوارشەممە 8ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا نووسیویەتی: بە توندترین شێوە سەرکۆنەی هێرشی سەر کونسوڵخانەی کوەێت لە بەسرە دەکەم، ئەم کارە تێکدەرانە پێشێلکردنی روونی یاسا نێودەوڵەتی و پەیماننامە دیپلۆماسییەکانە.

مەسرور بارزانی داواشی لە حکوومەتی فیدراڵ کرد، لێپێچینەوە لەگەڵ ئەنجامدەرانی هێرشەکە بکات و رێکاری جددی و کرداری بۆ دانانی ئاستێک بۆ کۆتاییهێنان بە هێرشی سەر نێردە دیپلۆماسییەکان لە هەرێمی کوردستان و عێراق بگرێتەبەر.