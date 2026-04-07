ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران: ئەمریکا ناچار بوو مەرجەکانمان قبووڵ بکات

چوارشەممە 8ـی نیسانی 2026، لە دوای ڕاگەیاندنی ئاگربەستی دوو هەفتەیی لە لایەن واشنتنەوە، ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا ڕایگەیاند کە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا "ناچار کراوە" پێشنیازە 10 خاڵییەکەی تاران قبووڵ بکات. ئەنجوومەنەکە جەنگی مانگی ڕابردووی بە "شکستێکی مێژوویی، حاشاهەڵنەگر و کەمەرشکێن" بۆ ئەمریکا ناوبرد.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکەی ئەنجوومەنی ئاسایشی ئێران، ئەمریکا و ئیسرائیل لە سەرەتای ئەم جەنگەدا وا تێگەیشتبوون کە دەتوانن بە خێرایی باڵادەستیی تەواوەتیی سەربازی بسەپێنن و تواناکانی درۆن و موشەکی ئێران لەناو ببەن، بەڵام "ڕووبەڕووبوونەوەی هێزە ئێرانییەکان و هاوپەیمانەکانیان وانەیەکی مێژوویی فێری دوژمن کرد." ئەنجوومەنەکە جەختی کردەوە، پلانەکانی ئەمریکا بۆ دابەشکردنی ئێران، تاڵانکردنی سامانی نەوت و گۆڕینی وڵات بۆ ناوچەیەکی ناسەقامگیر، بە تەواوەتی پوچەڵکراونەتەوە.

ئەنجوومەنی ئاسایشی ئێران ئاشکرای کرد کە بەپێی ڕێنوێنییەکانی موجتەبا خامنەیی، ڕێبەری باڵا ئێران بڕیاردراوە بۆ ماوەی 15 ڕۆژ دانوستان لە "ئیسلام ئاباد" بۆ کۆتاییهێنان بە وردەکارییەکان ئەنجام بدرێت. ئەم بڕیارە دوای ئەوە هات کە سەرۆکوەزیرانی پاکستان تارانەی ئاگادار کردەوە کە ئەمریکا مەرجە 10 خاڵییەکەی ئێرانی وەک بنەمای دانوستان قبووڵ کردووە.

وردەکاریی مەرجە 10 خاڵییەکەی ئێران

ئەو مەرجانەی تاران کە دەڵێت ئەمریکا قبووڵی کردووە، بریتین لە:

1. کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز لەلایەن هێزە چەکدارەکانی ئێرانەوە و ڕێکخستنی تێپەڕبوونی کەشتییەکان.

2. کۆتاییهێنانی یەکجاری بە جەنگ دژی تەواوی میحوەری خۆڕاگری و شکستپێهێنانی ئیسرائیل.

3. کشانەوەی تەواوەتیی هێزە جەنگییەکانی ئەمریکا لە تەواوی بنکەکانی ناوچەکە.

4. دروستکردنی پرۆتۆکۆلێکی نوێ بۆ ئاسایشی هورمز کە باڵادەستیی ئێران مسۆگەر بکات.

5. پێدانی قەرەبووی تەواوەتیی زیانەکانی جەنگ بە ئێران.

6. هەڵوەشاندنەوەی تەواوی سزاکانی ئەمریکا و بڕیارنامەکانی ئەنجوومەنی ئاسایش و ئاژانسی ئەتۆمی.

7. ئازادکردنی تەواوی سامانە بلۆککراوەکانی ئێران لە دەرەوە.

8. واژۆکردنی ئەم خاڵانە لە چوارچێوەی بڕیارنامەیەکی پابەندکەری ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی.

ئێران جەختی کردەوە کە ئەمە بە واتای کۆتاییهاتنی جەنگ نییە، بەڵکوو تەنیا بۆ ماوەی دوو هەفتە ئاگربەست دەبێت تاوەکوو وردەکارییەکان لە ئیسلام ئاباد یەکلا دەکرێنەوە؛ هاوکات هۆشداریش دەدات و دەڵێت: "دەستمان لەسەر پەلەپیتکەیە و بە بچووکترین هەڵەی دوژمن، بە هێزێکی زیاترەوە وەڵام دەدەینەوە."

ئەنجوومەنی ئاسایشی ئێران ئاماژەی بەوە کرد کە سەرەڕای ئەو "خەمە قووڵەی" بەهۆی کوژرانی ڕێبەرەکەیانەوە هەیانبووە، بەڵام ئێران توانیویانە تۆڵەی تاوانەکانی ڕابردوو بکەنەوە و وا لە ئەمریکا بکەن "بۆ هەمیشە بیری هێرشکردنە سەر ئێران لە مێشکی دەربهێنێت."