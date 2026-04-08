سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە باوکی شەهید وەیسی شێروانی دەکات

سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە باوکی شەهید وەیسی ئاخر سەعید شێروانی دەکات کە بە هۆی هێرشێکی مووشەکیی ئێران، گیانی لە دەست دا.

بارەگای بارزانی لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە داوە، ڕۆژی چوارشەممە، 8ی نیسانی 2026، سەرۆک بارزانی لە رێگەی پەیوەندی تەلەفۆنییەوە پرسە و هاوخەمیی خۆی بە باوکی پێشمەرگەی قارەمان، شەهید (وەیسی ئاخر سەعید شێروانی) و خانەوادە و کەسوکاری راگەیاند.

شەهید وەیسی ئاخر سەعید شێروانی یەکێک بوو لە بریندارانی هێرشی مووشەکەکانی ئێران بۆ سەر بارەگایەکی پێشمەرگە لە دەڤەری سۆران، کە دوێنێ لە نەخۆشخانە بەهۆی سەختیی برینەکانییەوە کۆتایی بە ژیانی هات و شەهید بوو.