بانکی ناوەندی 2000 دۆلار بە نرخی فەرمی دەداتە هەر حاجییەک و هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە

پێش 51 خولەک

بەگوێرەی بڕیارێکی نوێی بانکی ناوەندیی عێراق، ئەمساڵ هەر حاجییەک بڕی دوو هەزار دۆلاری بە نرخی فەرمی پێدەدرێت. گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستانیش ڕایدەگەیەنێت، تەواوی حاجییانی هەرێم لەو بڕیارە سوودمەند دەبن و ڕێکارەکان لە رۆژی یەکشەممەوە دەستپێدەکەن.

ئەمڕۆ هەینی، 10ـی نیسانی 2026، کاروان ستوونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، "بەگوێرەی نووسراوێکی فەرمی بانکی ناوەندیی عێراق کە واژۆی عەلی موحسین ئیسماعیل، پارێزگاری بانکی ناوەندیی بەوەکالەتی لەسەرە، بڕیاردراوە بۆ هەر حاجییەک بڕی دوو هەزار دۆلار بە نرخی فەرمی 100دۆلار بە 132 هەزار دینار دابین بکرێت."

سەبارەت بە جێبەجێکردنی بڕیارەکە لە هەرێمی کوردستان، کاروان ستوونی ئاماژەی بەوە کرد، رۆژی یەکشەممەی داهاتوو لیستی ناوی هەموو ئەو حاجییانەی ناویان بۆ حەجی ئەمساڵ گەڕاوەتەوە، دەدەنە ئەو بانکانەی کە لەلایەن بانکی ناوەندییەوە دیاریکراون، گوتیشی: هاوشێوەی ساڵی رابردوو هەموو هەوڵێکمان داوە تاوەکو حاجییانی هەرێمی کوردستانیش لەو پارەیە سوودمەند بن و نوێنەری حەج و عومرەی هەرێم بۆ ئەو مەبەستە رەوانەی بانکەکان دەکرێن.

هاوکات باس لەوەش کراوە،بەپێی نووسراوەکەی بانکی ناوەندی، بڕیارەکە هەر یەکە لە بانکەکانی رافیدەین، رەشید، بانکی عێراقی بۆ بازرگانی TBI، بانکی ناسک ئیسلامی، بانکی جیهانو کۆمپانیاکانی ئاڵوگۆڕی دراو لە پلەکانی (A و B) دەگرێتەوە، بڕیار وایە لە 13ـی نیسانەوە پرۆسەی پێدانی دۆلارەکە بە حاجییان بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

گوتەبێژی حەج و عومرەی هەرێم ئاشکرای کرد، ئەمساڵ پێنج هەزار و 120کەس لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ فەریزەی حەج گەشت دەکەن و ڤیزەی هەموویان گەڕاوەتەوە.

راشیگەیاند: ئەگەر بارودۆخی ناوچەکە لەبار بێت، بڕیار وایە لە 7ی ئایاری داهاتوو یەکەم گەشتی حاجییان لە ڕێگەی فڕۆکەخانەکانەوە بەرەو وڵاتی سعوودیە دەستپێبکات.