چین رێکاری نوێ بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندی لەگەڵ تایوان رادەگەیەنێت

چین زنجیرەیەک رێکاری بۆ ئاساییکردنەوە و بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی لەگەڵ تایوان راگەیاند و لە هەنگاوی یەکەمیشدا بە گەشتە ئاسمانییەکانی نێوان چین و دوورگەی تایوان دەستپێدەکاتەوە.

بەیژینگ رایگەیاند، لە دوا رۆژی سەردانی شاندێکی پارتی ئۆپۆزسیۆنی تایوان بۆ چین، حکوومەتی بەیژینگ زنجیرەیەک رێکار بۆ بەهێزکردنی ئاڵوگۆڕەکان لەگەڵ ئەو دوورگەیە دەگرێتەبەر.

چێنگ لی-وین، سەرۆکی پارتی کۆمینتانگ (KMT)، یەکەم سەرۆکی پارتەکەیە لە ماوەی 10 ساڵی رابردوودا سەردانی چین بکات، هەرچەندە لە ناوخۆی تایوان رووبەڕووی رەخنە بووەتەوە و تۆمەتبار دەکرێت بەوەی کە زۆر نزیکە لە بەیژینگ.

چین لە ساڵی 2016ـەوە، دوای سەرکەوتنی پارتی دیموکراتی پێشکەوتنخواز (DPP) لە هەڵبژاردنە سەرۆکایەتییەکانی تایوان، پەیوەندییە ئاست باڵاکانی لەگەڵ ئەو دوورگەیە پچڕاند، چونکە ئەو پارتە دەسەڵاتدارە رەتی دەکاتەوە تایوان بەشێک بێت لە خاکی چین.

ئاژانسی هەواڵی شینوا بڵاویکردەوە، تەنیا چەند کاتژمێرێک پێش گەڕانەوەی چێنگ لی-وین بۆ تایپێ، بەیژینگ لیستێکی 10 خاڵی بۆ "پەرەپێدانی ئاشتییانەی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو لا و باشترکردنی بژێوی هاووڵاتییان" بڵاوکردووەتەوە.

یەکێک لەو رێکارانەی لەلایەن نووسینگەی کاروباری تایوان لە چین (TAO) پەسەند کراوە، هەوڵدانە بۆ دەستپێکردنەوەی گەشتە تاکەکەسییەکانی دانیشتووانی شەنگەهای و پارێزگای فوجیان بۆ دوورگەی تایوان.

هەروەها بۆ زیاتر بەهێزکردنی پەیوەندییەکان، نووسینگەی کاروباری تایوان ئاماژەی بەوە کردووە، لایەنە پەیوەندیدارەکان کار دەکەن بۆ دەستپێکردنەوەی تەواوەتی گەشتە ئاسمانییە راستەوخۆکان لە نێوان تایوان و چەند شارێکی چین، لەوانە: ئورومچی، شیان، هاربین، کونمینگ و لانژۆ.

هاوکات چین رێگە بە هاوردەکردنی دراما، فیلمە دیکۆمێنتارییەکان و ئەنیمەیشنەکانی تایوان دەدات، بەو مەرجەی "خاوەن ئاراستەیەکی دروست بن و کوالێتییان بەرز بێت".

ئەم راگەیاندنەی چین دوای دوو رۆژ لە کۆبوونەوەی چێنگ لی-وین و شی جینپینگ، سەرۆکی چین لە بەیژینگ دێت. شی جینپینگ لەو کۆبوونەوەیەدا رایگەیاندبوو کە "رەوتی نزیکبوونەوە و یەکگرتنی هاووڵاتییانی هەردوولا ناگۆڕێت".

چێنگ لی-وین لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا هەمان بۆچوونی دووپاتکردەوە و داوای لە نەوەی نوێ کرد "دژی سەربەخۆیی تایوان بوەستنەوە" بۆ ئەوەی رێگری لە هەڵگیرسانی جەنگ بکەن.

ئەم هەنگاوانەی چین لە کاتێکدایە، لە ساڵانی رابردوودا بەیژینگ فشارە سەربازییەکانی بۆ سەر تایوان زیاد کردووە و رۆژانە فڕۆکەی جەنگی و کەشتیی سەربازی رەوانەی دەوروبەری دوورگەکە دەکات و مەشق و راهێنانی سەربازی گەورە ئەنجام دەدات.