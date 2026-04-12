بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر: هەفتەی داهاتوو کێشەی غاز چارەسەر دەبێت و نرخەکەی دادەبەزێت

سالار محەممەد، لێپرسراوی پشکنین و بەدواداچوون لە بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر بە کوردستان24ـی راگەیاند، بەهۆی دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنان لە کێڵگەی کۆرمۆر، لە هەفتەی داهاتووەوە نرخەکان دادەبەزن و دابەشکردنی غاز ئاسایی دەبێتەوە.

یەکشەممە 12ـی نیسانی 2026، سالار محەممەد، لێپرسراوی پشکنین و بەدواداچوون لە بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر تایبەت بۆ کوردستان24 گوتی، بەرهەمهێنانی غاز لە کێڵگەی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ دەستی پێکردووەتەوە، ئێستا بڕێکی زیاتری غاز دەگاتە وێستگەکانی کارەبا و پشکی پارێزگاکان بۆ غازی ماڵان زیادی کردووە، بۆیە پێشبینی دەکرێت لە هەفتەی داهاتووەوە کێشەی کەمیی غازی ماڵان بە تەواوی چارەسەر ببێت و نرخەکەشی لە بازاڕەکاندا روو لە دابەزین بکات

لە بارەی پرۆسەی پێدانی غاز بە هاووڵاتیان و شێوازی دابەشکردنی، سالار محەممەد گوتی،" پرۆسەی دابەشکردنی غاز بەگوێرەی کارتە ئەلیکترۆنییەکە بەردەوام دەبێت، ئەگەر ئاستی بەرهەمهێنان بەم جۆرە بمێنێتەوە، بڕی زیاتر دەدرێتە بریکارەکان بۆ ئەوەی هەفتانە بەسەر هاووڵاتییاندا دابەشی بکەن.

سەبارەت بە دابەزینی نەخی غازی بازرگانی، لێپرسراوی پشکنین و بەدواداچوون لە بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر ئاماژەی بەوەدا، ئاساییبوونەوەی دۆخەکە کاریگەریی راستەوخۆی دەبێت لەسەر کەمبوونەوەی نرخی غازی بازرگانی و بە شێوەیەکی بەرچاو نرخەکەی کەم دەبێتەوە.

دوای هەڵگیرسانی جەنگ و ئاڵۆزییەکانی نێوان ئێران، ئەمریکا و ئیسرائیل و تێکچوونی بارودۆخی ناوچەکە بە گشتی، ئاستی بەرهەمهێنان لە کێڵگە غازییەکان کەمی کردبوو، ئەمەش ببووە هۆی دروستبوونی قەیرانی غاز و گرانبوونی نرخەکەی لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا.