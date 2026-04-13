وەزارەتی پەروەردە لۆگۆی تایبەت و فەرمی خۆی دەناسێنیت

لۆگۆی فەرمی وەزارەتی پەروەردە
کوردستان وەزارەتی پەروەردە لۆگۆ

وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لۆگۆی نوێی فەرمی وەزارەتەکەی بڵاوکردەوە، کە چەند رەهەندێکی فێربوون، زانست، گەشانەوە، نەتەوەیی و نیشتمانی تێدا کۆ کراوەتەوە.

لۆگۆکە ئەمڕۆ دووشەممە 13ی نیسانی 2026، بە فەرمی بڵاوکرایەوە و لەمەودوا هێمای فەرمی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. دیزاینەکەی بە شێوەیەکی واتادار کۆمەڵێک رەهەندی پەروەردەیی و نەتەوەیی لەخۆ دەگرێت:

پێکهاتە و واتاکانی لۆگۆکە

- کتێبی کراوە: بنکەی سەرەکی لۆگۆکەیە کە هێمایە بۆ زانست، خوێندن و فێربوون. لاپەڕە کراوەکان ئاماژەن بۆ دەستڕاگەیشتن بە زانیاری و کرانەوە بەڕووی جیهاندا.

- خۆری گەشاوە: لە ناوەڕاستی کتێبەکەدا خۆرێک هەڵدێت کە 21 تیشکی هەیە. ئەمە هێمایە بۆ رووناکی، هیوا و داهاتوویەکی گەش کە لە رێگەی پەروەردەوە بەدەست دێت. هەروەها ئاماژەیەکی راستەوخۆیە بۆ تیشکی درەوشاوەی خۆری نێو ئاڵای کوردستان .

- رەنگەکانی ئاڵا: بەکارهێنانی رەنگەکانی (سوور، سپی، زەرد، سەوز) ناسنامەیەکی نیشتمانیی بەهێز دەبەخشێتە لۆگۆکە و پابەندبوونی وەزارەت بە پاراستنی کولتوور و ناسنامە و خاکی کوردستان نیشان دەدات.

 
