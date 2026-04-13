بەهۆی هێرشی درۆنەکانەوە، بەحرەین هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی عێراقی بانگهێشت کرد

شانشینی بەحرەین بە فەرمی هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی عێراقی لە مەنامە بانگهێشت کرد، وەک ناڕەزایەتییەک بەرانبەر بەو هێرشە درۆنییانەی کە لە ناو خاکی عێراقەوە ئاراستەی وڵاتانی کەنداو دەکرێن، ئەمەش سەرەڕای هەبوونی ئاگربەستی کاتی لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا.

وەزارەتی دەرەوەی بەحرەین، ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی نیسانی 2026، ئەحمەد ئیسماعیل هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی عێراقی بانگهێشت کرد و نامەیەکی ناڕەزایەتی توندی رادەست کرد. ئاژانسی فەرمی بەحرەین (BNA) بڵاویکردەوە کە وڵاتەکەیان بە توندی "بەردەوامیی هێرشی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان لە خاکی عێراقەوە بۆ سەر بەحرەین و وڵاتانی تری ئەنجومەنی هاریکاریی کەنداو" سەرکۆنە دەکات.

بەحرەین دووەم وڵاتی عەرەبییە لە ماوەی دوو رۆژدا ئەو هەنگاوە بنێت، دوای ئەوەی رۆژی یەکشەممە سعودیەش نوێنەری عێراقی بە هەمان هۆکار بانگهێشت کردبوو. مەنامە داوای لە بەغدا کردووە کە "بە شێوەیەکی بەپەلە و بەرپرسانە" رووبەڕووی ئەم هەڕەشە و هێرشانە ببێتەوە کە سەقامگیری ناوچەکە دەخەنە مەترسییەوە.

عێراق لە میانی جەنگی نێوان ئەمریکا، ئیسرائیل و ئێران، بووەتە یەکێک لە مەیدانە سەرەکییەکانی ململانێ و چەندین جار بنکەکانی ئەمریکا و باڵیۆزخانەی ئەو وڵاتە لە بەغدا، هاوکات لەگەڵ گرووپە چەکدارە لایەنگرەکانی ئێران، کراونەتە ئامانج. هەرچەندە گرووپە چەکدارەکانی ناو عێراق رایانگەیاندبوو کە لە کاتی ئاگربەستە کاتییەکەدا هێرشەکانیان رادەگرن، بەڵام بەردەوامیی هێرشە درۆنییەکان بۆ سەر وڵاتانی کەنداو پێچەوانەی ئەو بەڵێنە دەردەکەوێت.

جێی ئاماژەیە، مانگی رابردوو هەریەکە لە وڵاتانی بەحرەین، ئوردن، کوێت، قەتەر، سعودیە و ئیمارات لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا داوایان لە حکومەتی عێراق کردبوو هەنگاوی جیدی بنێت بۆ رێگریکردن لەو گرووپە چەکدارانەی کە خاکی عێراق بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ بەکاردەهێنن.