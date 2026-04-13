زیقاڕ.. دوو کەس بەهۆی تووشبوون بە تای خوێنبەربوون گیانیان لەدەستداوە

پێش کاتژمێرێک

ئه‌حمەد خه‌فاجی، بەڕێوەبەری لیژنەی ژینگە و تەندروستی زیقار به‌ كوردستان 24ـی راگه‌یاند،‌ تای خوێنبه‌ربوون له‌ پاریزگای زیقاردا سه‌ری هه‌ڵداوه‌ته‌وه‌.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی نیسانی 2026، ئه‌حمه‌د خه‌فاجی، بەڕێوەبەری تەندروستی و ژینگەی زیقار بە کوردستان24ـی گوت: پارێزگای زیقار دووچاری شەپۆلێکی دیکەی تای خوێنبه‌ربوون بووەتەوە‌.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، تاوه‌كو ئێستا نۆ کەسی تووشبوو بەو نەخۆشییە تۆمارکراون و دوو له‌و كه‌سانه‌ش گیانیان له‌ده‌ستداوە.

ئەحمەد خەفاجی رایگەیاندووە، حه‌وت كه‌سی دیکە له‌ ناوه‌نده‌ ته‌ندروستییه‌كان چاره‌سه‌ر وه‌رده‌گرن.

باسی لەوەش کرد، ئه‌نجوومه‌نی پاریزگای زیقاڕ له‌ ڕێگه‌ی لێژنه‌ی ته‌ندروستی و ژینگه‌وه‌ فه‌رمانگه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كانی راسپاردووه‌ بۆ ده‌ستپێكردنی به‌په‌له‌ی ڕێكاره‌كانی سنوورداركردن و كۆنتڕۆڵكردنی بڵاوبوونه‌وه‌ی ئه‌و نه‌خۆشییه‌ له‌ پاریزگاكه‌دا.