بە فەرمی نوێنەرێكی دیكەی بادینان گەیشتە خولی نایابی كوردستان
یانەی سێمێل هاوشانی یانەكانی شەقڵاوە و بابان بووە سێیەمین یانە بە فەرمی گەیشتنی بۆ خولی پلەیەكی كوردستان مسۆگەر كرد.
ئەمڕۆ سێشەممە، 14 نیسانی 2026، لە یاریگەی پیشەسازی لە هەولێری پایتەخت، لە یارییەكی تەواونەكراودا، سێمێل رووبەڕووی یانەی خاكی شاری كەركووك بووەوە، یارییەكەش بە سێ گۆڵی بێوەڵام لە بەرژەوەندی سێمێل كۆتایی هات و نوێنەرەكەی بادینان بە فەرمی گەیشتە خولی نایابی كوردستان.
لەم وەرزەی خولی پلەیەكی كوردستان، چوار یانە بۆ خولی نایاب سەردەكەوێت، یانەی شەقڵاوە بووە پاڵەوانی خولەكە و هاوشانی بابان و سێمێل بلیتی گەیشتنیان بۆ خولی نایاب بڕیوە، تەنیا یەك بلیت ماوە، لە نێوان دهۆك و زانكۆی جیهان یەكلایی دەبێتەوە.
یانەی دهۆك لە یاریی داهاتوو لە شەقڵاوە بباتەوە، بەبێ ئاوڕدانەوە لە ئەنجامی یاریی ركابەرەكەی دەگەڕێتەوە خولی نایابی كوردستان.
خولی پلەیەكی كوردستانی ئەم وەرزە بە بەشداریی 17 یانە بەڕێوە دەچێت، سەیدساق لە دەستپێكی خولەكە كشایەوە، شێخانیش بە فەرمی بۆ خولی پلەدوو دابەزیوە.