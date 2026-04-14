وەزارەتی ناوخۆ: هەرێمی کوردستان بەشێک نەبووە لە شەڕ

ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی نیسانی 2026، وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، لە دوای راگەیاندنی ئاگربەست لە نێوان ئەمریکا و ئێران، ئەوە بۆ جاری دووەمە بە درۆنی بۆمبڕێژکراو هێرش دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، ئەمڕۆ لە چەند کاتێکی جیاوازدا، بە چوار درۆنی بۆمبڕێژکراو هێرش کرایەوە سەر هەرێمی کوردستان.

وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جەخت لە هەڵوێستی نەگۆڕی هەرێمی کوردستان دەکەینەوە کە بەشێک نەبووە لە شەڕ و داواش دەکەین کە چیتر سەقامگیری کوردستان و ئارامی هاووڵاتیان نەکرێنە ئامانج.