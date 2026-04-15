هەولێر.. فیلمی سینەمایی "سیمای خۆڵەمێش" نمایشکرا

پێش دوو کاتژمێر

لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، فیلمی سینەمایی "سیمای خۆڵەمێش"، لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما نمایشکرا.

چوارشەممە، 15ـی نیسانی 2026، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر بە کوردستان24ـی گوت، "فیلمی سینەمایی "سیمای خۆڵەمێش"، لە دەرهێنانی شاخەوان ئیدریسە، ماوەی فیلمە یەک کاتژمێر و 15 خولەکە، هەریەکە لە، ناسر حەسەن و ئەنوەر شێخانی و گۆڤار ئەنوەر و تەحسین بولبول و محەمەد شێروانی و شاخەوان مستەفا رۆڵی سەرەکی لەم فیلمە سینەماییەدا دەگێڕن.

شاخەوان مستەفا گوتیشی، " چیڕۆکی فیلمەکە بە شێوەیەکی دراماتیکی قووڵ، چیرۆکی ژیانێک دەگێڕێتەوە کە لە نێوان رابردوو و ئێستادا تێکەڵ دەبێت، و دەستنیشانی دەکات کە چۆن یادەکان و کارەساتەکان دەتوانن هەموو شتێک لەناو مرۆڤدا بگۆڕن، هەروەها چیرۆکەکە لەسەر بنەمای کەسایەتییەکی سەرەکی بتیاتنراوە کە لە کاتی جەنگ و ئاوارەبووندا، خێزان و ژیانە ئارامەکەی لەدەست دەدات، ئەم کارەساتە دەبێتە سەرچاوەی گۆڕانکارییەکی قووڵ لە ناخیدا، لەو کاتەوە، ژیان بۆی تەنیا بریتی نابێت لە بەردەوامبوون، بەڵکو دەبێتە هۆی گەڕان بەدوای مانا و راستییەکی ونبوودا.

بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر ئاماژەی بەوەش دا، "ئێمە بەباشی دەزانین ئەو جۆرە فیلمانە هەبێت، چونکە ئێمە دەرگامان بۆ هەموو چین و توێژێک کراوەیە، جا کورد بێت یان لە نەتەوەیەکی تر بێت، چونکە پەیامی کوردستان پەیامێکی پێکەوە ژیانییە، بۆیە هەموو پێکهاتەکان کە هونەرمەندن، بۆیان هەیە گەر پڕۆژەی هونەرییان هەبێت بەتایبەت لەبواری فیلم، ئێمە دەتوانین دەرگایان بۆ بکەینەوە و خزمەتیان بکەین وەک چۆن خزمەتی هەر تاکێکی تر دەکەین."

بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، لە وەرزی بەهارەیدا، لە چوارچێوەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر"، هەموو چوارشەممەیەک کاتژمێر 6ی ئێوارە، بێبەرانبەر فیلمی سینمایی لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما، نمایش دەکات.