زاخۆ دەبێتە پێشەنگ لە پاراستنی ژینگە

پێش 19 خولەک

لە ژێر دروشمی "زاخۆیەکی خاوێنتر"، قۆناغی دووەمی پڕۆژەی جیاکردنەوەی پاشماوەکان (ریسایکلین) لە ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ راگەیەندرا. پڕۆژەکە بە هاوبەشی لە نێوان رێکخراوی (Climate KRD) و کوردستان فاوەندەیشن و بە پاڵپشتی ئیدارەی زاخۆ جێبەجێ دەکرێت، ئامانج لێی کەمکردنەوەی پاشماوە پلاستیکییەکان و بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاریی ژینگەییە.

لە رێوڕەسمێکی فراواندا لە کۆرنیشی زاخۆ، دەستپێکردنی قۆناغی نوێی پڕۆژەی جیاکردنەوەی پاشماوەکان (پلاستیک، شووشە و پاشماوەی خۆراک) راگەیەندرا. گوهدار شێخۆ، سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، لە لێدوانێکیرڕۆژنامەوانیدا گوتی: "پڕۆژەکە لە ماوەی پێنج ساڵی رابردوودا هەنگاوی جددی ناوە و خەڵکی زاخۆ هۆشیارییەکی زۆریان لە پاراستنی ژینگەکەیاندا هەیە، ئێستا زاخۆ یەکێکە لە خاوێنترین و جوانترین شارەکانی عێراق."

یارا بەرزنجی، بەڕێوەبەری پڕۆگرام و هاوبەشییەکان لە کوردستان فاوندەیشن، بە کوردستان24 رایگەیاند، ئەمڕۆ توانیمان دووەم قۆناغی پرۆژی ریسایکلین لە زاخۆ لە پاکترین شاری هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکەین، جەخت لەوە دەکرێتەوە کە "کوردستان خاکی ئێمەیە و بەرپرسیارییەتی داهاتووی لەسەر شانی هەموومانە."

بەپێی ئامارەکان، تەنیا لە ئیدارەی زاخۆ مانگانە زیاتر لە 300 تۆن پاشماوەی جۆراوجۆر و 125 هەزار بوتڵی پلاستیکی کۆدەکرێنەوە. پڕۆژەکە هەوڵ دەدات ئەم رێژەیە کەم بکاتەوە و رێگە لە فڕێدانی پاشماوەکان بۆ ناو ژینگە بگرێت.