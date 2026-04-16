ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک لەبارەی ئاڵوگۆڕکردنی پۆستی پارێزگار کۆدەبێتەوە

بڕیارە ئەمڕۆ ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک لەبارەی ئاڵوگۆڕکردنی پۆستی پارێزگاری شارەکە کۆبێتەوە، پۆستەکە بۆ یەکەمجار دەدرێت بە بەرەی تورکمانی، بێگومان ئەوەش ناڕەزایەتی خەڵک و لایەنە سیاسییەکانی لێکەوتووەتەوە.

هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگای كەركووك، لە دوای 2003، تەنیا دوو هەڵبژاردنی تێدا بەڕێوەچووە، یەكەم لە 30ـی كانوونی دووەمی 2005 لەگەڵ هەڵبژاردنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوەچوو كە بەناوی هەڵبژاردنی (كۆمەڵەی نیشتمانی)بوو، لیستی برایەتی كە هەموو زۆرینەی حزبە كوردییەكانی تێدابوو لەگەڵ كریستیانەكان و عەرەب و توركمان، زۆرینەی كورسییەكانیان بەدەستهێنان 26 كورسی بوو.

دووەم هەڵبژاردنیش دوای 18 ساڵ لە 18ـی كانوونی 2023 بەڕێوەچوو، بەڵام ئەمجارە یەكێتی پێنج كورسی هێنا و پارتیش دوو كورسی هێنا، یەكەم پارێزگاری كەركووك دوای رووخانی رژێمی بەعس 2003 عەبدولرەحمان مستەفا دانرا و دواتر لە 2005 لەكۆی 41 ئەندام بەزۆرینەی دەنگ لەئەنجوومەنی پارێزگا هەڵبژێردرا و تا 2011 بەردەوام لەپۆستەی كە بەردەوام بوو، بەڵام دواتر بەڕێككەوتنی لایەنە سیاسییە كوردییەكان پۆستەكە ئاڵوگۆڕ كرا نەجمەدین كەریم 2011 لەكۆی 41 كورسی بەدەنگی 28 دەنگ بووە پارێزگاری شارەكە تا رووداوەكانی 16 ئۆكتۆبەری 2017 بەردەوام بوو.

لەگەڵ رووداوەكانی 16ـی ئۆكتۆبەر، حەیدەر عەبادی سەرۆكوەزیرانی ئەوكات راكان جبووری ئەوكات جێگری پارێزگار بوو بۆ كاروباری هونەری كردی بە پارێزگار بەوەكالەت تا 2024 بەردەوام بوو، لە 2024 لەهۆتێل رەشید لەبەغدا رێككەوتنێك لەنێوان یەكێتی و عەرەب و بزوتنەوەی بابلیۆن كرا، ئەندامانی ئەنجوومەنەكە لەوێ كۆبوونەوە بوو رێبوار تەها بەدەنگی نۆ ئەندام لەكۆی 16ـی ئەندام كرایە پارێزگار. یەكێتی پێنج ئەندام، عەرەب سێ ئەندام، كریستیان یەک ئەندام.