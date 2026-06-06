حاجییانی کوردستان مەککەیان جێهێشت

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حاجییانی کوردستان شاری مەککەیان جێهێشت و بەرەو مەدینە بەڕێکەوتوون، بڕیاریشە تاوەکوو 10ـی ئەم مانگە هەموویان بگەڕێنەوە هەرێم.

کاروان ستونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی رایگەیاند، ئەمڕۆ شەممە، 06ـی حوزەیرانی 2026، دوایین کاروانی حاجییانی هەرێمی کوردستان شاری مەککەیان جێهێشت و بەرەو شاری مەدینە بەڕێکەوتن.

کاروان ستونی ئاماژەی بەوە دا، ئەمڕۆ سەرجەم حاجییان دەگەنە شاری مەدینە و بەپێی ئەو خشتەیەی بۆیان دانراوە، تاوەکوو رۆژی 10ـی حوزەیرانی 2026 سەرجەم حاجییان لە رێگەی گەشتی ئاسمانییەوە دەگەڕێنەوە فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان.

گوتەبێژی حەج و عومرە روونیشی کردەوە، ئەمساڵ بە سەرپەرشتیی راستەوخۆی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و نووسینگەکەی، خزمەتێکی باشی حاجییان کراوە و هەموو ئاسانکارییەک بۆ چوون و گەڕانەوەیان فەراهەم کراوە.

ئەوەشی خستە روو، لە پلانیاندایە بۆ پرۆسەی حەجی ساڵی داهاتوو، خزمەتگوزاریی زیاتر پێشکەش بە حاجییانی هەرێمی کوردستان بکەن.

پێنجشەممەی رابردوو، 04ـی حوزەیران، یەکەم کاروانی حاجییانی هەرێمی کوردستان لە رێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێرەوە گەڕایەوە کە ژمارەیان 1027 کەس بوون.

ئەمساڵ، 5120 هاووڵاتیی هەرێمی کوردستان بۆ بەجێگەیاندنی فەریزەی حەج سەردانی وڵاتی سعوودیەیان کردووە.