نێچیرڤان بارزانی: دۆڵی خۆشناوەتی مەڵبەندی نیشتمانپەروەریی و پشتیوانی شۆڕش و پێشمەرگە بوو

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی نیسانی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە ساڵیادی 39 ساڵە کیمیابارانی بالیسان و شێخ وەسانان پەیامێکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، ئەو تاوانەی کە سەرەتایەک بوو بۆ کۆمەڵکوژکردنی خەڵکی کوردستان، بەڵام سەرەنجام گەل بە خۆڕاگری مایەوە و رژێمی تاوانکاریش کۆتایی پێهات.

دەقی پەیامەکەی نێچیرڤان بارزانی

ئەمڕۆ یادی (39) ساڵەی تاوانی کیمیابارانکردنی بالیسان، شێخ وەسانان و دۆڵی خۆشناوەتی دەکەینەوە. ئەو تاوانە گەورەیەی ساڵی 1987 کە ڕژێمی پێشووی عێراق ئەنجامی دا، سەرەتا و دەستپێکی زنجیرەیەک تاوانی دڕندانەى کیمیابارانکردنی خەڵکی سڤیل و خاک و سروشتی جوانی کوردستان بوو.

لەم یادە به‌ئازاره‌دا، سەری ڕێز و نەوازش بۆ گیانی پاکی شەهیدانی نەمر دادەنەوێنین و سڵاو بۆ کەسوکاری سەربەرزيان و بۆ قوربانی و بەرکەوتووانی ئەو کارەساتە دەنێرین.

بالیسان و شێخ وەسانان و تەواوی دۆڵی خۆشناوەتی، هەمیشە مەڵبەندی نیشتمانپەروەری و پشتیوانی شۆڕش و پێشمەرگە بوون، بۆیە کرانە ئامانجی ئەو شاڵاوە ڕەشە، بەڵام گه‌لى كوردستان به‌ خۆڕاگرى مايه‌وه‌ و تاوانكاران له‌ناوچوون.