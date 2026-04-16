وەزارەتی ئەوقاف: ئەمساڵ حاجیانی كوردستان به‌ رێگه‌ی وشكانی گه‌شت ده‌كه‌ن
سیاسی

سێ گۆڕی بە کۆمەڵ لە مووسڵ هەڵدەدرێنەوە

عێراق گۆڕە بەکۆمەڵەکان دەشتی نەینەوا

پارێزگاری نەینەوا ئاماژە بەوە دەکات، سێ گۆڕی بە کۆمەڵ هەڵدەرێتەوە، کە یەکێک لە گۆڕە کۆمەڵەکان پێشمەرگەشی تێدایە و بۆ زیاتر لە 10 ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێنەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی نیسانی 2026، عەبدولقادر دەخیل، پارێزگاری نەینەوا لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: سێ گۆڕی بە کۆمەڵ هەڵدەرێتەوە، لێرە خوێنی شەهیدانی پێشمەرگە و کوردانی ئیزدی و خەڵکی مووسڵ تێکەڵ بووە، هەروەها رووفاتی ئافرەت و منداڵ و کوردانی ئێزدی و پێشمەرگە دۆزراوەتەوە.

پارێزگاری نەینەوا گوتیشی: بەڕێوەبەری فەرمانگەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان بەڵێنی داوە پشکنینی دی بۆ کەسوکاری ئەو قوربانیانە بکرێت و دەبێت ئەم قوربانیدانە بەرز رابگیرێت و هەروەها پرۆسەی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان دەستپێ دەکرێت، ئەم گۆڕە بە کۆمەڵانە نیشانەی تاوانەکانی داعشە بەرانبەر خەڵکی بێتاوان.

ئاماژەی بەوە دا، تیرۆر هەموو خەڵکی نەینەوای بەبێ جیاوازی نەتەوە و ئاین گرتووەتەوە، لە عێراق و هەرێمی کوردستان هەموو هەوڵێکدراوە بۆ دۆزینەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان، هەروەها بۆ ناسینەوەی رووفاتی قوربانییەکان و دیارنییە ژمارەی قوربانییانی ئەم سێ گۆڕە بە کۆمەڵە چەندە، زیاتر لە 10 ساڵە کەسوکاری قوربانییەکان بەدوایاندا دەگەڕێن، بەڵام ئافرەت و منداڵی خەڵکی موسڵی تێدایە.

 لە وەڵامی پرسیاری ئارام بەختیار پەیامنێری کوردستان24، پارێزگاری نەینەوا جەختی لەوە کردەوە، یەکێک لە گۆڕە بە کۆمەڵەکان ژمارەیەک پێشمەرگەی تێدایە.

 
 
 
 
