ئێران هەڕەشەی وەڵامێکی توند دەکات و ئەمریکاش هۆشداریی لەناوبردنی تەواوەتی دەدات

پێش کاتژمێرێک

عەلی عەبدوڵڵاهی، فەرماندەی بارەگای سەربازیی خاتەم ئەلئەنبیای ئێران رایگەیاند، هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەی لە ئامادەباشی تەواودان بۆ بەرگری و وەڵامدانەوەی هەر هەڵەیەک یان دەستدرێژییەکی نوێی دوژمن و جەختی کردەوە، وەڵامەکەیان زۆر توند دەبێت.

پێنجشەممە 16ـی نیسانی 2026، عەلی عەبدوڵڵاهی، فەرماندەی بارەگای سەربازیی خاتەم ئەلئەنبیای ئێران، لە کاتی پێشوازیکردن لە عاسم مونیر، فەرماندەی سوپای پاکستان لە تاران، رایگەیاند، هەموو ئەو کەرەستە سەربازییانەی لە شەڕی دژ بە ئەمریکا و ئیسرائیلدا بەکارهێنراون بەرهەمی ناوخۆیی ئێران بوون، هاوکات سوپاسی هەڵوێستی حکوومەت و گەلی پاکستانی کرد بۆ پشتگیریکردنی ئێران.

لای خۆیەوە فەرماندەی سوپای پاکستان جەختی لەوە کردەوە، وڵاتەکەی بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ و سەرخستنی دانوستانەکان.

لەلایەکی دیکەوە، پیت هێگسێت، وەزیری بەرگری ئەمریکا لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، ئێران لەبەردەم دوو بژاردەدایە: "یان قبوڵکردنی چارەسەری دیپلۆماسی، یان رووبەڕووبوونەوەی لەناوبردنی تەواوەتی".

هەر لەو کۆنگرەیەدا، براد کووپەر، فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سێنتکۆم) رایگەیاند، هێزەکانی ئەمریکا ماوەی ئاگربەستی ئێستا بەکاردەهێنن بۆ پڕچەککردنەوە و پەرەپێدانی تاکتیکەکان، جەختی لەوەشکردەوە، ئێستا سوپای ئەمریکا زۆر ئامادەتر و کوشندەترە بەراورد بە دوو هەفتە لەمەوبەر.

ئاژانسی "رۆیتەرز" ئاماژەی بەوە کردووە، هێشتا ناکۆکییەکی قووڵ لە نێوان تاران و واشنتن لەسەر پرسە سەرەکییەکانی پەیوەست بە بەرنامەی ئەتۆمی ماوەتەوە.

بەرپرسانی ئەمریکیش دەڵێن،" دۆناڵد ترەمپ هەموو بژاردەکانی بە کراوەیی هێشتووەتەوە، ئەگەر بێت و ئێران دەستبەرداری پڕۆژە ئەتۆمییەکەی نەبێت و پێش کۆتاییهاتنی وادەی ئاگربەستە کاتییەکە رێککەوتنێکی گشتگیر واژۆ نەکات".