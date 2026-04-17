ستارمەر: بەریتانیا و فەرەنسا پلانێکی هاوبەش بۆ ئازادیی دەریاوانی رادەگەیەنن

سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا، کردنەوەی گەرووی هورمزی وەک وەرچەرخانێکی گرنگ بۆ ئابووری جیهان وەسف کرد و رایگەیاند کە وڵاتەکەی لەگەڵ فەرەنسا و هاوبەشە نێودەوڵەتییەکانی تر، پلانێکی هاوبەشیان بۆ پاراستنی ئازادیی دەریاوانی راگەیاندووە. جەختی کردەوە کە دەبێت هاتوچۆی کەشتییەکان لە گەرووەکەدا بەبێ باج و کۆتوبەند بێت

هەینی 17ـی نیسانی 2026، کییەر ستارمەر، سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا، لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) کردنەوەی گەرووی هورمزی بە هەواڵێکی باش وەسف کرد و جەختی لەسەر پێویستیی دابینکردنی ئاسایش بۆ هاتوچۆی بازرگانی لە ناوچەکەدا کردەوە.

ستارمەر رایگەیاند، دەبێت چارەسەری کێشەی گەرووی هورمز درێژخایەن و کردەیی بێت. ئاماژەی بەوەش کرد کە پێویستە هاتوچۆی کەشتییەکان لەو گەرووە ستراتیژییەدا بەبێ سەپاندنی هیچ جۆرە باجێک یان دانانی کۆتوبەند لەسەر رێڕەوە دەریاییەکان بێت.

سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا ئاشکرای کرد کە ئەمڕۆ وڵاتەکەی لەگەڵ فەرەنسا و کۆمەڵێک هاوبەشی نێودەوڵەتی، پلانێکی هاوبەشیان بۆ پاراستنی ئازادیی دەریاوانی راگەیاندووە. ئەم هەنگاوە لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بەهۆی جەنگ و ئاڵۆزییەکانەوە رووبەڕووی قەیرانی وزە و پەککەوتنی بازرگانی ببووەوە.

ستارمەر دووپاتی کردەوە کە جیهان پێویستی بە گەڕانەوەی ئاشتی و سەقامگیرییە بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و داوای کرد هەوڵەکان چڕ بکرێنەوە بۆ گەیشتن بە ئاگربەستێکی هەمیشەیی لە ململانێی نێوان ئەمریکا، ئیسرائیل و ئێراندا.