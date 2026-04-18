چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ یەکلاکردنەوەی کاندیدی سەرۆکوەزیران کۆدەبێتەوە

باسم بەدری وەک جێگرەوەی مالیکی بۆ سەرۆکوەزیران دیاری دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

بڕیارە ئەمڕۆ شەممە، 18ـی نیسانی 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ یەکلاکردنەوەی ناوی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق کۆببێتەوە. بەپێی زانیارییەکان، باسم بەدری وەک جێگرەوەی نووری مالیکی زۆرترین چانسی هەیە و توانیویەتی پاڵپشتی زۆرینەی هێزەکانی ناو چوارچێوەکە بەدەستبهێنێت.

بڕیارە کۆبوونەوەکە لە ماڵی عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمە بەڕێوەبچێت. سەرچاوەیەک لە ناو چوارچێوەی هەماهەنگی بە میدیاکانی راگەیاندووە، ململانێی سەرەکی لە نێوان بەرەی نووری مالیکی و محەمەد شیاع سوودانیدایە. نووری مالیکی دوای ئەوەی لە کاندیدبوونی خۆی کشایەوە، ئێستا تەواوی قورسایی خۆی خستووەتە گەڕ بۆ سەرخستنی "باسم بەدری" کە کەسێکی نزیک لە خۆیەتی.

سەنەد حەمدانی، ئەندامی بزووتنەوەی سادقونی سەر بە قەیس خەزعەلی، ئاشکرای کردووە، بەرەی خەزعەلیش چوونەتە پاڵ نووری مالیکی و پشتگیری لە کاندیدکردنی باسم بەدری دەکەن. حەمدانی ئاماژەی بەوە کردووە کە لە کۆی 12 دەنگی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی، تا ئێستا باسم بەدری 7 دەنگی مسۆگەر کردووە، لە بەرامبەردا سوودانی تەنیا ٥ دەنگی هەیە.

ئەم جووڵە نوێیەی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی وەک "کردنەوەی گرێکوێرەی" کاندیدی سەرۆکوەزیران دەبینرێت، بەتایبەت دوای ئەوەی پێشتر ناکۆکی توند لە نێوان جەمسەرەکانی مالیکی، سوودانی و عەبادی هەبوو.

چوارچێوەی هەماهەنگی هەوڵ دەدات پێش کۆتایی هاتنی وادە دەستوورییەکە کە ١٥ رۆژە، کاندیدی کۆتایی خۆی رابگەیەنێت و پێشبینی دەکرێت لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆدا ناوی باسم بەدری وەک کاندیدی فەرمی و کۆتایی یەکلا بکرێتەوە.