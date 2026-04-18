گەورەترین فڕۆکەهەڵگری جیهان گەڕایەوە دەریای سوور

پێش دوو کاتژمێر

گەورەترین فڕۆکەهەڵگری ئەمریکا و جیهان گەڕایەوە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە دەریای سوور جێگیر کراوە.

ئەمڕۆ شەممە، 18ـی نیسانی 2026، ئاژانسی "ئەسۆشیەیتد پرێس" لە زاری ژمارەیەک فەرماندەی سەربازییەوە رایگەیاند، فڕۆکەهەڵگری ئەمریکی "جێراڵد فۆرد" کە گەورەترین فڕۆکەهەڵگری جیهانە؛ گەڕایەوە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

بە گوێرەی هەمان سەرچاوە، ئەو فڕۆکەهەڵگرە لەگەڵ دوو کەشتیی وێرانکەری دیکە بە ناوەکانی "ماهان" و "چەرچڵ" بە نێو نۆکەندی سوێسدا تێپەڕیون و ئێستا لە دەریای سوور جێگیر کراون.

چەند هەفتەیەک پێش ئێستا، بەهۆی کەوتنەوەی ئاگرێکی گەورە لە ژووری جلشۆردنیدا، فڕۆکەهەڵگرەکە، دەریای سووری بەجێهێشتبوو. بە گەڕانەوەی، فڕۆکەهەڵگرەکە درێژترین مانەوە لەدوای جەنگی ڤێتنامەوە تۆمار دەکات.

فڕۆکەهەڵگری جێراڵد فۆرد گەورەترین و پێشکەوتووتین فڕۆکەهەڵگری هێزی دەریایی ئەمریکا و جیهانە. تێچووی دروستکردنی ئەم کەشتییە زەبەلاحە زیاتر لە 13 ملیار دۆلار بووە و توانای هەڵگرتنی زیاتر لە 75 فڕۆکەی جەنگیی هەیە و بە تەکنەلۆژیایەکی زۆر پێشکەوتوو کار دەکات.

لەدوای دەستپێکردنی گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و سەرهەڵدانی جەنگی ئێران، ئەمریکا ئەم فڕۆکەهەڵگرەی رەوانەی دەریای سوور کرد. سوپای پاسدارانی ئێرانیش چەند جارێک رایگەیاند، فڕۆکەهەڵگرەکەیان بە درۆن کردووەتە ئامانج، بۆیە ناچار بووە، دەریای سوور بەجێبهێڵێت.