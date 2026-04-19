كوردستان و عێراق لەبەردەم یارییەكی مێژووییدایە
زاخۆ رووبەڕووی پێكهاتە گرانبەهایەكەی شەبابی سعوودیە دەبێتەوە
یانەی زاخۆی كوردان وەكو نوێنەری عێراق بۆ رووبەڕبوونەوەی شەبابی سعوودیە گەشتی قەتەری كردووە، ئەمەش لە كاتێكدایە زاخۆ تەواوی پێكهاتەكەی بایی 7 ملیۆن و چوار سەد هەزار یۆرۆیە، بەڵام پێكهاتەی شەبابی سعوودیە زیاترە لە 44 ملیۆن دۆلار.
ئەمڕۆ یەكشەممە، لە قۆناغی پێشكۆتایی چامپیۆنزلیگی كەنداو لە كاتژمێر 05:00ـی ئێوارە لە یاریگەی خەلیفە لە دەوحە لە یارییەكی یەكلاكەرەوە زاخۆ و شەبابی سعوودیە بەیەك بگەن، براوەی ئەم یارییە راستەوخۆ دەگاتە یاریی كۆتایی چامپیۆنزلیگی كەنداو.
یانەی زاخۆ بە راهێنەرایەتی ئەیوب ئۆدیشۆ بە تەواوەتی پێكهاتەكە بۆ یارییەكەی ئەمڕۆ ئامادەیە تەنیا شێركۆ كەریم بەهۆی پێكانەوە لەگەڵ زاخۆ بۆ ئەم یارییە گەشتی قەتەری نەكردووە.
یانەی شەبابی سعوودیە لە لایەن نورەدین زكری، راهێنەری جەزائیری سەرپەرشتی دەكرێت لە دوایین یارییش لە خولی رۆشنی سعوودیە پێش ئەوەی رووبەڕووی زاخۆ بێتەوە بەرامبەر قادسیە بە 2 گۆڵ بۆ هەرلایەكیان بەرامبەربوون.
یانەی شەباب ئەم وەرزە لە خولی نێوخۆیی وڵاتەكەی دۆخی باش نییە و لە كۆی 28 یاری، تەنیا 7 سەركەوتنی بەدەستهێناوە، 10 بەرامبەربوون و 11 شكستی هەیە و بە كۆكردنەوەی 31 خاڵ لە خانەی دوازدەیەمی ریزبەندی خولی رۆشنی سعوودیە دێت.
یانیك كاراسكۆ، هێرشبەری پێشووی ئاتڵێتیكۆ مەدرید دیارترین یاریزانە كە لە ریزەكانی شەبابی سعوودیە یاری دەكات، جگە لەوەش عەلی بلەیهی بەرگریكاری سعوودی و عەبدولرەزاق حەمدڵڵای جەزائیریش یاریزانی شەبابی سعوودین.
لە لایەكی دیكەیشەوە یانەی زاخۆ لە خولی ئەستێرەكانی عێراق لە كۆی 28 یاری، 13 بردنەوە و 8 یەكسان و 7 شكستی هەیە و بە كۆكردنەوەی 47 خاڵ لە خانەی هەشتەم دێت و یارییەكی دواخراویشی بەرامبەر مینا هەیە.
یانەی زاخۆ وەكو نوێنەری عێراق كەوتە كۆمەڵەی یەكەمی خولی یانە پاڵەوانەكانی كەنداو، لە كۆمەڵەكەی هاوشانی یانەكانی قادسیەی كوێتی، عەینی ئیماراتی و سترەی بەحرێنی یاری كرد و بە یەكەمی كۆمەڵەكەی و بە كۆكردنەوەی 13 خاڵ گەیشتە قۆناغی پێشكۆتایی خولەكە. لە كۆمەڵەی دووەمیش یانەكانی رەیانی قەتەری و شەبابی سعوودیە بلیتی قۆناغی پێشكۆتاییان بڕی.
بڕیاریشە دوای یارییەكەی زاخۆ و شەباب، هەر ئەمڕۆ یەكشەممە لە كاتژمێر 8:00ـی شەو لە قۆناغی پێشكۆتایی چامپیۆنزلیگی كەنداو هەردوو یانەی قادسیەی كوێتی و ڕەیانی قەتەری رووبەڕووی یەكتر ببنەوە، یاری كۆتاییش رۆژی پێنجشەممەی داهاتوو لە كاتژمێر 06:45 خولەكی ئێوارە دەكرێت.
بڕیاربوو یاریی زاخۆ و شەبابی سعوودیە بەشێوازی چوون و گەڕانەوە بەڕێوە بچێت، بەڵام بەهۆی جەنگی ئیسرائیل و ئەمریكا لە دژی ئێران، شێوازی بەڕێوەچوونی یارییەكە گۆڕانكاری بەسەرهات و بڕیاردرا هەردوو یارییەكەی قۆناغی پێشكۆتایی چامپیۆنزلیگی كەنداو لە وڵاتی قەتەر بەڕێوە بچن.
جامی یانەكانی كەنداوی عەرەبی لەوەتەی ساڵی 1982ـەوە بەڕێوە دەچێت، یانەی عەرەبی كوێتی بووە پاڵەوانی یەكەمین وەشانی چامپیۆنزلیگی كەنداو، پاڵەوانێتییەكەی ئەمجارە 32ـەمین وەشانی چامپیۆنزلیگی كەنداوە، یانەی دهۆك تاكە یانەیە لەسەر ئاستی عێراق جامەكەی بردووەتەوە، یانەكانی سعوودیە خاوەنی ریكۆردن لە بردنەوەی جامەكە كە تێیدا 13 جار بوونە پاڵەوان، یانەكانی ئیتیفاق و ئەهلی سعوودی هاوشانی شەبابی ئیمارات خاوەنی زۆرترین بردنەوەی جامەكەن و هەریەكەیان سێجار ئەو جامەیان بەدەستهێناوە.