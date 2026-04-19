تەواوی لێدوانەكانی راهێنەر و یاریزانانی زاخۆ و شەباب پێش رووبەڕبوونەوەیان

پێش 3 کاتژمێر

راهێنەر و كاپتنی یانەكانی زاخۆ و شەباب پێش ئەوەی لە قۆناغی پێشكۆتایی چامپیۆنزلیگی كەنداو رووبەڕووی یەكتر ببنەوە بۆچوونی خۆیان لەبارەی یارییەكە دەربڕی، ئەیوب ئۆدیشۆ راهێنەری زاخۆ رایگەیاند خاڵی بەهێز و لاوازی ركابەرەكەیان دەزان. لە لایەكی دیكەیشەوە یانیك كاراسكۆی كاپتنی شەباب جەختی لەوە كردەوە زاخۆ باش دەناسن و گوتیشی ئامانجی ئێمە بردنەوەی نازناوەكەیە.

ئەمڕۆ یەكشەممە، لە قۆناغی پێشكۆتایی چامپیۆنزلیگی كەنداو لە كاتژمێر 05:00ـی ئێوارە لە یاریگەی خەلیفە لە دەوحە لە یارییەكی یەكلاكەرەوە زاخۆ و شەبابی سعوودیە بەیەك بگەن، براوەی ئەم یارییە راستەوخۆ دەگاتە یاریی كۆتایی چامپیۆنزلیگی كەنداو.



ئەیوب ئۆدیشۆ راهێنەری زاخۆ

لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی دا ئەیوب ئۆدیشۆ، راهێنەری زاخۆ رایگەیاند بە تەواوەتی بۆ یارییەكە ئامادەن، گوتیشی: رێز لە ركابەرەكەمان دەگرین، یارییەكە بۆ هەردوولا قورس دەبێت، بەڵام خاڵی بەهێز و لاوازی شەبابی سعوودیە دەزانین و ئامانجی ئێمە گەیشتنە بە یاریی كۆتایی.

ئەمجەد عەتوان كاپتنی زاخۆ

ئەمجەد عەتوان هاوشانی راهێنەرەكەی لە كۆنگرەی رۆژنامەوانی ئامادە بوو، كاپتنەكەی زاخۆ جەختی لەوە كردەوە لەو یارییە بە هەموو هێزەوە بۆ بردنەوە دەجەنگن.

ئەمجەد عەتوان گوتیشی: ئێمە ئێستا نوێنەری باشترین هاندەرانی جیهانین كە زاخۆیە، بەدڵنیاییەوە بۆ بردنەوە لە شەبابی سعوودیە و گەیشتن بە یاریی كۆتایی هاتووینەتە قەتەر.

نورەدین زكری راهێنەری شەباب

ئەم راهێنەرە جەزائیرییەی شەبابی سعوودیە رایگەیاند ئێستا تیپەكەی قۆناغی ئەنجامە خراپەكانی تێپەڕاندووە و یاریزانەكانی ستایلی خۆیان وەرگرتووە و بە باشترین شێوە دەردەكەون.

راهێنەری شەباب گوتیشی: ئێمە دڵخۆشین كە ئێستا لە دەوحەین، هاتووینەتە قەتەر بۆ ئەوەی بەردەوامی بدەین بە گەشتەكەمان بەرەو یاریی كۆتایی، تێپیەكەمان دۆخە سەختەكەی تێپەڕاندووە و ئامادەیە بۆ بردنەوەی نازناوەكە، گەیشتن بەم قۆناغە رەنگدانەوەی خواستی راستەقینەی ئێمەیە بۆ ركابەریكردن لەسەر نازناوەكە.

یانیك كاراسكۆ كاپتنی شەباب

یانیك كاراسكۆ، كاپیتنی بەلجیكی یانەی شەباب لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند ئەو یارییە بۆ ئەوان وەكو یاریی كۆتاییە، گوتیشی: یاریكردن بەرامبەر زاخۆ ئاسان نییە، بەڵام ئامانجی ئێمە روونە، ئەویش بردنەوەی نازناوەیە، هەمووشمان لەڕووی دەروونی و جەستەییەوە بۆ ئەم یارییە بە جۆش و خرۆشین.

كاراسكۆ، یاریزانی پێشووی ئاتڵێتیكۆ مەدرید دەشڵێت: زەحمەتی زۆرمان بینی تا گەیشتینیە پێشكۆتایی چامپیۆنزلیگی كەنداو، ئامانجی ئێمە گەیشتنە بە یاریی كۆتایی كە بڕیارە 23ـی ئەم مانگە بكرێت، ئەگەر بمانەوێت ئەم یارییە ببەینەوە دەبێت بیر و هۆشمان لە نێو یاریگە لە لوتكە بێت.

یانەی زاخۆ وەكو نوێنەری عێراق كەوتە كۆمەڵەی یەكەمی خولی یانە پاڵەوانەكانی كەنداو، لە كۆمەڵەكەی هاوشانی یانەكانی قادسیەی كوێتی، عەینی ئیماراتی و سترەی بەحرێنی یاری كرد و بە یەكەمی كۆمەڵەكەی و بە كۆكردنەوەی 13 خاڵ گەیشتە قۆناغی پێشكۆتایی خولەكە. لە كۆمەڵەی دووەمیش یانەكانی رەیانی قەتەری و شەبابی سعوودیە بلیتی قۆناغی پێشكۆتاییان بڕی.

جامی یانەكانی كەنداوی عەرەبی لەوەتەی ساڵی 1982ـەوە بەڕێوە دەچێت، یانەی عەرەبی كوێتی بووە پاڵەوانی یەكەمین وەشانی چامپیۆنزلیگی كەنداو، پاڵەوانێتییەكەی ئەمجارە 32ـەمین وەشانی چامپیۆنزلیگی كەنداوە، یانەی دهۆك تاكە یانەیە لەسەر ئاستی عێراق جامەكەی بردووەتەوە، یانەكانی سعوودیە خاوەنی ریكۆردن لە بردنەوەی جامەكە كە تێیدا 13 جار بوونە پاڵەوان، یانەكانی ئیتیفاق و ئەهلی سعوودی هاوشانی شەبابی ئیمارات خاوەنی زۆرترین بردنەوەی جامەكەن و هەریەكەیان سێجار ئەو جامەیان بەدەستهێناوە.