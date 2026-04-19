کوڕی نەجمەددین کەریم: هەمان ئەو کەسانەی کەرکووکیان فرۆشت پۆستی پارێزگاریان رادەست کرد

کوڕی پارێزگاری پێشووتری کەرکووک رادەستکردنی پۆستی پارێزگاری شارەکە بە هاوشێوەی رووداوەکانی 16ـی ئۆکتۆبەر وەسف دەکات و رایدەگەیەنێت، پیلانی ئەمجارە لە هۆتێل رەشید داڕێژراوە و مەترسییەکی گەورەی بۆ سەر هەرێمی کوردستان هەیە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 19ـی نیسانی 2026، سیروان نەجمەددین کەریم، کوڕی پارێزگاری کۆچکردووی کەرکووک بە کوردستان24ـی راگەیاند، لە 16ـی ئۆکتۆبەری 2017 کەرکووک بە هۆی خیانەتی بەشێک لە سەرکردایەتیی یەکێتی نیشتمانیی کوردستان و بە تایبەتی ئەوانەی پەیوەندییان بە ماڵی تاڵەبانییەوە هەبوو، رادەستی گرووپە چەکدار و میلیشیاکان کرا.

روونیشی کردەوە، لەو کاتەدا هۆشدارییان بە خەڵکی کەرکووک داوە ئەو خیانەتە کاریگەرییەکی درێژخایەن و گەورەی دەبێت.

سیروان نەجمەدین کەریم ئاماژەی بەوە کرد، خەڵکی کوردستان ئەمڕۆ شاهێدی خیانەتێکی نوێن و هەمان ئەو کەسانەی پێشتر کەرکووکیان فرۆشت، ئەمجارە کارێکی مەترسیدارتر لە رووداوەکانی 16ـی ئۆکتۆبەر دەکەن.

ئەوەشی خستە روو، هۆشداری دەدەن پیلانگێڕییەکانی خیانەتی نوێ لە هۆتێل رەشید داڕێژراون و نیگەرانیی قووڵی خۆیان دەردەبڕن بەرانبەر بەو مەترسییە گەورەیەی رووبەڕووی خەڵک و هەرێمی کوردستان دەبێتەوە.

کوڕی پارێزگاری پێشووتری کەرکووک گوتی، پێشتریش هۆشدارییان داوە میلیشیاکان بەزەییان بە هیچ کەسێکدا نایەت و پرۆسەی زوڵم و ستەمیش هێشتا بەردەوامە، هاوکات نادادپەروەری دژی هاووڵاتییان و سنووردارکردنی هەڵگرتنی ئاڵای کوردستان لە شارەکەدا کۆتایی نەهاتووە.

لە کۆتاییدا باسی لەوە کرد، بە خائینان و ئەوانەی کەرکووکیان فرۆشتووە دەڵێن بە هەموو هێزێکیانەوە دژیان دەوەستنەوە. جەختی لەوەش کردەوە، بە ئیرادەیەکی بەهێزەوە بەردەوام دەبن لە خەباتکردن بۆ گەڕاندنەوەی کەرکووک بۆ سەر خاکی کوردستان.

لە مانگی ئابی ساڵی 2024 لە هۆتێل رەشید لە بەغدا، بە بێ بەشداریی پارتی دیموکراتی کوردستان و بەرەی تورکمانی و بەشێک لە پێکهاتەی عەرەب، پارێزگارێکی نوێ بۆ کەرکووک لە پشکی یەکێتی دیاری کرا. ئەم هەنگاوە کاردانەوەی توندی لایەنە بایکۆتکارەکانی لێ کەوتەوە و بە کارێکی نایاساییان دژی پێکهاتە رەسەنەکانی شارەکە دانا.

پێشتریش لە 16ـی ئۆکتۆبەری 2017 هێزە عێراقییەکان و حەشدی شەعبی بە رێککەوتن لەگەڵ بەشێک لە بەرپرسانی یەکێتی چوونە ناو کەرکووکەوە و پێشمەرگە پاشەکشەی پێ کرا، ئەوەش وای کرد دۆخی بەڕێوەبردن و ئەمنیی شارەکە بە تەواوی گۆڕانکاریی بەسەردا بێت و کورد پۆستی پارێزگار لەدەست بدات.