حووسییەکانی یەمەن: گەرووی بابولمەندەب دابخەین جنۆکەش ناتوانێت بیکاتەوە

سەرکردەیەکی حووسییەکانی یەمەن هەڕەشە دەکات و دەڵێ ئەگەر بابولمەندەب دابخەن، مرۆڤ و جنۆکەش ناتوانن بیکەنەوە.

حوسێن عزی، سەرکردە لە حووسییەکانی یەمەن لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیویەتی "بەهێزی خودا ئەگەر سەنعا بڕیاری داخستنی بابولمەندەب بدات، ئەوا هەموو مرۆڤایەتی و جنۆکەش ناتوانن بیکەنەوە.

ئەو سەرکردەیەی حووسییەکان هەروەها دەڵێ پێویستە لەسەر ترەمپ و تەواوی ئەو وڵاتانەی پشتیوانی دەکەن دەستبەجێ کۆتایی بەو سیاسەتە بهێنن، کە بوونەتە ئاستەنگ لەبەردەم ئاشتی و رێز لە داواکارییە رەواکانی گەل و نەتەوەکەمان ناگرن.

ئەم هەڕەشەیەی حووسییەکانی یەمەن لە کاتێکدایە گەرووی هورمز لەلایەن سوپای پاسدارانی ئێرانەوە داخراوە و ئەگەر بابولمەندەبیش لەسەر دەریای سوور لەلایەن حووسییەکانەوە دابخرێت ئەوا بازرگانی دەریایی بە تەواوی لە ناوچەکە پەکی دەکەوێت.