هومام حەمودی: چوارچێوەی هەماهەنگی نزیکبووەتەوە لە دیارییکردنی کاندیدێک

سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامی، هومام حەمودی رایگەیاند، چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە زۆر نزیکە لە دیارییکردنی کاندیدێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 19ـی نیسانی 2026، هومام حەمودی لە میانی کۆبوونەوەی ساڵانەی دەستەی گشتیی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامی رایگەیاند، "چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە نزیکبووەتەوە لە کۆتاییهێنان بە پڕۆسەی دەستنیشانکردنی کاندیدی سەرۆکوەزیران، جا بە دەنگی زۆرینە بێت یان کۆدەنگی."

روونیشی کردەوە، "هێزەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی ئازادن لە بڕیاردان و بەرژەوەندی باڵا لە پێشینەی کارەکانیانە."

هومام حەمودی لەبارەی ئێرانەوە گوتی: هێرشەکانی سەر کۆماری ئیسلامی رەتدەکەینەوە و پشتیوانی لە گەلی خۆڕاگری ئێران دەکەین.

سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامی گوتیشی، "هەر پێشێلکارییەک بۆسەر دامەزراوەکانی دەوڵەت و نێردە دیپلۆماسییەکان رەتدەکەینەوە".

ئەمە لەکاتێکدایە سەرچاوەیەکی باڵا لە چوارچێوەی هەماهەنگی بە کوردستان24ـی راگەیاند، نووری مالیکی رەتی کردووەتەوە لە کاندیدبوون بکشێتەوە.