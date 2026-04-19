فازڵ میرانی: هیچ حکوومەتێک لە بەغدا بەبێ بەشداریی پارتی پێکنایەت

بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان رایگەیاند، پرۆسەی سیاسی لە عێراقدا پێویستی بە پێداچوونەوە و راستکردنەوە هەیە. ئاماژەی بەوەش کرد، کە هەڵوێستە سیاسییەکانی پارتی و بایکۆتکردن بە واتای کشانەوە لە پرۆسەکە نایەت، بەڵکو ئامانج لێی گەڕانەوەی هاوسەنگییە بۆ سیستەمە پەرلەمانییەکەی وڵات.

یەکشەممە، 19ـی نیسانی 2026، فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە هەڤپەیڤینێکی تایبەتدا لەگەڵ کوردستان24، تیشکی خستە سەر دوایین پەرەسەندنە سیاسییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان.

میرانی ئاماژەی بەوە دا، کە عێراق خاوەنی سیستەمێکی پەرلەمانییە و پێویستە هەموو لایەک رێز لەم سیستەمە بگرن. گوتیشی: "پارتی تەنیا بۆ بەدەستهێنانی دەستکەوتی حزبی هەنگاو نانێت، بەڵکو وەک هێزێکی گەورە کە نوێنەرایەتیی زیاتر لە نیوەی خەڵکی کوردستان دەکات، بەرپرسیارێتییەکی نیشتمانیی لەسەر شانە."

سەبارەت بە هەڵوێستە سیاسییەکان و پرسی بایکۆت، میرانی روونیکردەوە کە بایکۆتکردن یان هەڵپەساردنی کارەکان مافێکی سیاسیی فراکسیۆنەکانە و بە واتای کشانەوە لە پڕۆسەی سیاسی نایەت، بەڵکو ئاماژەیەکی روونە بۆ ئەوەی کە بەڕێوەبردنی پرۆسەی سیاسی لە عێراقدا پێویستی بە راستکردنەوە و گۆڕینی ئاراستە هەیە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی پارتی باسی لە دابەشکردنی پۆستە باڵاکانی عێراق کرد و گوتی: "بەپێی ئەو عورفە سیاسییەی لە دوای 2003ـوە پەیڕەو دەکرێت، پۆستی سەرۆککۆمار بۆ کورد، سەرۆکوەزیران بۆ شیعە و سەرۆکی پەرلەمان بۆ پێکهاتەی سوننە دیاریکراوە. ئێمە وەک پارتی مەبەستمان نەبووە پۆستی سەرۆککۆمار بە تەنیا بۆ حزبەکەمان بێت، بەڵکو جەختمان لە مافی کورد کردووەتەوە."

فازڵ میرانی هیوای خۆی بۆ کۆتاییهاتنی یەکجاریی ناکۆکییەکانی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دەربڕی و جەختی کردەوە کە یەکدەنگیی لایەنە کوردییەکان نەک تەنیا خواستێکی سیاسییە، بەڵکو ویست و داواکاریی سەرەکیی تەواوی خەڵکی کوردستانە.

بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە درێژەی لێدوانەکانیدا، تیشکی خستە سەر پەیوەندییەکانی نێوان پارتی و یەکێتی و رایگەیاند: "پرسی پۆستی سەرۆککۆمار کێشەیەکی ئەوەندە گەورە و ئاڵۆز نییە کە لە نێوان یەکێتی و پارتی چارەسەر نەکرێت."

جەختی لەوەش کردەوە کە پارتی وەک هێزێکی سیاسی، خاوەن پرەنسیپی نیشتمانییە و گوتی: "ئێمە حزبێک نین کە لەسەر بنەمای سەودا و سەفەقات کار بکەین، بەڵکو پارتی حزبێکی نیشتمانپەروەرە و سیاسەت لە پێناو بەرژەوەندیی گشتی دەکات."

ئاماژەی بەوەش دا، کە گەورەترین نیگەرانیی پارتی ئەوەیە کە بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستان رووبەڕووی مەترسی ببێتەوە یان دەستکەوتە مێژووییەکانی گەلی کوردستان لەدەست بچن.

سەبارەت بە پرسی کەرکووک و دەرەنجامە سیاسییەکانی، فازڵ میرانی رەخنەی لە پەرتەوازەیی لایەنە کوردییەکان گرت و گوتی: "ئەگەر لایەنە کوردییەکان بە یەک لیستی یەکگرتوو بەشدارییان لە پرۆسەی هەڵبژاردندا بکردایە، بێگومان پۆستی پارێزگاری کەرکووک بۆ کورد دەبوو."

دووپاتیشی کردەوە، کە بەهۆی پێگە و مێژووی شارەکەوە، پێویست بوو پۆستی پارێزگار بۆ پێکهاتەی کورد بێت و پێکهاتە و لایەنەکانی دیکەش لە رێگەی پێدانی پۆستی دیکەوە لە بەڕێوەبردنی شارەکەدا بەشدار بکرانایە.

فازڵ میرانی، جەختی لە پرەنسیپە نیشتمانییەکانی حزبەکەی کردەوە و رایگەیاند: "پارتی هەمیشە رێگری لە هەر هەوڵێک کردووە بۆ فرۆشتنی خاک، بەڵکوو بە پێچەوانەوە، بە خوێنی شەهیدان خاکمان پاراستووە و کڕیومانە؛ ئێمە خاکمان نەفرۆشتووە و هەرگیزیش نایفرۆشین."

سەبارەت بە بایەخی مێژوویی کەرکووک، میرانی ئاماژەی بەوە دا کە مەلا مستەفا بارزانی، رێبەری بزووتنەوەی رزگاریخوازی کورد، شۆڕشی مەزنی ئەیلوولی کردە قوربانیی کەرکووک.

هاوکات ئاماژەی بەوەش کرد، لە نێو یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و پارتەکانی دیکەشدا کەسایەتیی نیشتمانپەروەر و دڵسۆز بۆ دۆزی کورد هەن.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی پارتی تیشکی خستە سەر داواکارییە یاسایی و دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان و گوتی: "پارتی پێداگرە لەسەر جێبەجێکردنی ماددەی 140 و دەرکردنی یاسای نەوت و گاز."

هەروەها رەخنەی لە یاسای ئێستای هەڵبژاردن گرت و جەختی کردەوە، کە کورد پێویستی بە یاسایەکی نوێ و دادپەروەرانەی هەڵبژاردن هەیە، گوتیشی: "ئەگەر یاسایەکی دادپەروەرانەمان هەبووایە، ئێستا خاوەنی 56 کورسیی پەرلەمان دەبوو."

سەبارەت بە پێگەی پارتی لە هاوکێشە سیاسییەکانی عێراقدا، فازڵ میرانی دووپاتی کردەوە، کە هیچ حکوومەتێک لە بەغدا بەبێ بەشداریی پارتی پێکنایەت.

ئاماژەی بەوەش دا، ئەگەر حکوومەتێک بەبێ پارتی دابمەزرێت، ئەوا وەک "مرۆڤێکی خاوەن پێداویستی تایبەت"دەبێت کە توانای هەستان و بەڕێوەچوونی وەک پێویست نابێت، ئەمەش نیشانەی گرنگی و پێگەی ستراتیژیی پارتییە لە پرۆسەی سیاسیی عێراقدا.

دەشڵێت: پارتی و یەکێتیی تا ئێستا هاوبەشن، هەروەها ئاساننییە هاوبەش نەبین، بەشێکی زۆری کێشەکانی وڵاتان لە رۆژهەڵاتی ناوەراست بە شەڕی ئەمریکا و ئێرانەوە بەستراوە، " سێ رۆژی دیکە دەبێتە 60 ساڵ من کادیری حزبم" خەڵکێکی زۆر لە پێناو ئەم حزبانە قوربانیداوە، دەبێت ئەم حزبانەش قوربانی بۆ خەڵک بدەن.

دەربارەی پەیوەندییەکانی یەکێتیی و نەوەی نوێ. باسی لەوە کرد، "سەردەم سەردەمی شۆکە"