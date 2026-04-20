ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان: بژاردەی کاندیدی سازان کۆتایی هات و کاندیدی گەورەترین کوتلە یەکلا دەکرێتەوە

هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان ریاگەیاند، چیتر بژاردەی کاندیدی سازان (تەوافوق) لە ئارادا نییە و هەوڵەکان بە ئاراستەی یەکلاکردنەوەی کاندیدی گەورەترین کوتلەی پەرلەمانی دەچن.

دووشەممە 20ـی نیسانی 2026، عەلی عەبدولئەمیر جوحی ئەلکەعبی، ئەندامی هاوپەیمانێتی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، لە لێدوانێکدا رایگەیاند: "دواخستنی کۆبوونەوەی ئەم دواییە، نیشانەی کۆتاییهاتنی بژاردەی کاندیدی سازانە، ئاماژەی دەوەشکرد، ئێستا هەموو ئاراستەکان بەرەو ئەوەن کاندیدی گەورەترین کوتلە لە ناو چوارچێوەی هەماهەنگیدا یەکلا بکرێتەوە."

ئەم لێدوانەی عەلی عەبدولئەمیر جوحی ئەلکەعبی، ئەندامی هاوپەیمانێتی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، وەک ئاماژەیەکی روون لێکدەدرێنەوە بۆ پشتگیریکردن لە نوێکردنەوەی ویلایەتی سەرۆک وەزیرانی ئێستا، محەمەد شیاع سوودانی، بۆ ئەوەی بۆ خولێکی دیکە لە پۆستەکەیدا بەردەوام بێت.

ئەمەش لە کاتێکدایە،یەکشەممە، 19ـی نیسانی 2026، حزبی دەعوەی ئیسلامی، لە راگەیەنراوێکی فەرمیدا، پێنج خاڵی بنەڕەتی بڵاو كردەوە و تێیدا ئاماژەی بەوە دا، كە كاندیدكردنی نووری مالیكی بڕیارێكی دامەزراوەییە و تەنیا لە رێگەی میكانیزمە فەرمییەكانی چوارچێوەی هەماهەنگییەوە دەكرێت گۆڕانكاری تێدا بكرێت.

حزبی دەعوەی ئیسلامی، سەبارەت بە پێكهێنانی حكوومەتی داهاتوو، جەخت لەسەر ئەم خاڵانەی خوارەوە دەكاتەوە:

1-نووری مالیكی كاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگییە بۆ پۆستی سەرۆكوەزیران؛ ئەم كاندیدكردنە كە لە 24ـی کانوونی دووەمی ئەمساڵ بە فەرمی راگەیەنرا، تاوەكو ئێستا وەك خۆی ماوەتەوە و هیچ بڕیارێك بۆ كشانەوەی نەدراوە.

2-نووری مالیكی تاوەكو ئەم ساتە، بە هیچ شێوەیەك لە كاندیدبوونی خۆی بۆ ئەو پۆستە پاشەكشەی نەكردووە.

3-بڕیاری كشانەوەی كاندید، تەنیا لە دەسەڵاتی ئەو لایەنەدایە كە كاندیدی كردووە؛ هەر گۆڕانكارییەكیش دەبێت بە پێی هەمان ئەو میكانیزمە بێت كە پڕۆسەی كاندیدكردنەكەی پێ ئەنجامدراوە، كە ئەویش بنەمای "زۆرینە"یە.

4-سەرلەبەری ئەو دەنگۆیانە رەت دەكرێنەوە كە باس لە هەبوونی كاندیدی جێگرەوە لە جیاتی نووری مالیكی دەكەن و هیچ بنەمایەكی راستییان نییە.

5-پێویستە جیاوازی بكرێت لە نێوان ئەوەی كە نووری مالیكی كەسێك لە نێوان چەند ناوێكی دیاریكراودا پەسەند بكات، یان ئەوەی كە پابەند بێت بەو بڕیارەی كە چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ كاندیدكردنی داویەتی.

ئەمەش لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ نووسینگەی نووری مالیکی رایگەیاند، تاوەکو ئێستا کاندیدی فەرمی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ سەرۆکوەزیران نەگۆڕدراوە.

حزبی دەعوەی ئیسلامی، یەکێکە لە کۆنترین و کاریگەرترین پارتە سیاسییە شیعەکانی عێراق کە مێژووەکەی بۆ ناوەڕاستی سەدەی بیستەم دەگەڕێتەوە، هەروەها ئەمینداری گشتیی حزبەکە نووری مالیکییە.