بڕیاری کەمکردنەوەی پڕۆگرامەکانی خوێندن لە عێراق بەشە کوردییەکانیش دەگرێتەوە

دوای هەوڵێکی بەردەوام دواجار بڕیاری کەمکردنەوە و کورتکردنەوەی پڕۆگرامەکانی خوێندنی ئەمساڵ بەشە کوردییەکانیشی گرتەوە و ڕەزامەندی کۆتایی لەسەر وەرگیرا.

هێمن دەلۆ، پەیامنێری کوردستان24 لە کەرکووک رایگەیاند، مامۆستا کامەران عەلی، بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لە کەرکووک، داوایەکی فەرمی پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پڕۆگرامەکان کرد، بەڕێوەبەرایەتی گشتی پڕۆگرامەکانیش نووسراوی ئاڕاستەی وەزارەتی پەروەردەی هەرێم کرد، ئەوانیش لای خۆیانەوە داوایان لە وەزارەتی پەروەردەی عێراقی فیدراڵ کرد بۆ جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە لە خوێندنی کوردیدا.

هەر بەگوێرەی نووسراوەکە بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لە میانی سەردانێکی مەیدانیدا بۆ وەزارەتی پەروەردەی عێراق، رەزامەندی کۆتایی لەسەر کورتکردنەوەی بابەتەکان وەرگرت.

ئەم بڕیارە هەنگاوێکی گرنگە بۆ سوککردنی باری سەرشانی مامۆستایان و قوتابیانی خوێندنی کوردی لە ناوچە جیاجیاکان.