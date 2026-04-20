پێسکۆڤ: هیوادارین پڕۆسەی دانوستانەکان بەردەوام بن

پێش کاتژمێرێک

کۆشکی سەرۆکایەتیی رووسیا (کرملین)، نیگەرانیی قووڵی خۆی لەبەرانبەر ناسەقامگیریی دۆخی ناوچەی کەنداو نیشاندا و هیوای خواست دانوستانەکان بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگی ئێران بەردەوام بن، تاوەکوو رێگری لە کارەساتی ئابووریی جیهانی بگرێت.

دووشەممە 20ی نیسانی 2026، دمیتری پێسکۆڤ، گوتەبێژی کۆشکی کرملین، بە رۆژنامەنووسانی راگەیاند: "ئێمە دەبینین کە دۆخی کەنداو هێشتا زۆر ناسەقامگیر و هەستیارە. هیوادارین پڕۆسەی دانوستانەکان بەردەوام بن و بتوانین رێگری لە هەر پەرەسەندنێکی نوێ بەرەو سیناریۆی سەربازی بکەین."

پێسکۆڤ ئاشکرای کرد کە هەرچەندە رووسیا ئێستا وەک نێوەندگیر لە دانوستانەکاندا بەشدار نییە، بەڵام ئامادەیە بۆ هەر هاوکارییەک ئەگەر داوای لێ بکرێت؛ گوتیشی: "رووسیا ئێستا نێوەندگیر نییە، بەڵام لەسەر هێڵە بۆ پێشکەشکردنی هەر جۆرە هاوکارییەک کە گەیشتن بە رێککەوتن و چارەسەری ئاشتییانە ئاسان بکات."

گوتەبێژی کرملین هۆشداری دا کە ئەگەر ململانێ سەربازییەکە بەردەوام بێت، دەرەنجامە خراپەکانی تەنیا ناوچەکە ناگرێتەوە، بەڵکوو دەبێتە هەڕەشەیەکی گەورە بۆ سەر ئاسایشی نێودەوڵەتی و ئابووریی جیهان.

لەبارەی رێڕەوە دەریاییەکانەوە، پێسکۆڤ گوتی: "دۆخەکە لە گەرووی هورمز زۆر هەستیارە و ناتوانرێت پێشبینی بکرێت چی روو دەدات."

ئەم پەیامەی مۆسکۆ لە کاتێکدایە کە واشنتن و تاران لە ئامادەکاری دان بۆ گەڕی دووەمی دانوستانەکان لە پاکستان.