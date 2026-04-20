پێشەوا هەورامانی: راستیی ناردنی چەکی ئەمریکی بۆ هەر لایەنێک بێت، درەنگ یان زوو ئاشکرا دەبێت

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا، سەرۆکی حزبێکی بە چەواشەکاری تۆمەتبار کرد و رایگەیاند، هەوڵەکان بۆ دوو ئیدارەیی شکستیان هێناوە. پێشەوا هەورامانی ئاماژەی بەوە کرد کە راستیی ناردنی چەک لەلایەن ئەمریکاوە بۆ هەر لایەنێک بێت ئاشکرا دەبێت و پێویست ناکات هیچ لایەنێک بۆ شاردنەوەی گومانەکان لەسەر خۆی، لایەنی دیکە تۆمەتبار بکات.

دووشەممە 20ـی نیسانی 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، لەمیدیاکانەوە سەرۆکی حزبێک باسی ئەوەی کردووە کە هەرێمی کوردستان دوو ئیدارەییە و هەروەها لەپەیوەندی بە دەنگۆی ناردنی چەکی ئەمەریکی کۆمەڵێک چەواشەکاری کردوون.

پێشەوا هەورامانی دەشڵیت: لای هەمووان روونە حکوومەتی هەرێمی کوردستان حکوومەتێکی دەستووری دانپێدانراوی فیدراڵییەو بەرهەمی خوێنی شەهیدان و خەبات و رەنجی خەڵکی کوردستانە. هەرچەندە هەوڵی بەردەوام هەبوون بۆ بەدوو ئیدارەیی کردنی، بەڵام رێگا بەوە نادەین و ئەو هەوڵە سەرناگرێت.

لە بارەی ئەو چەکانەی گوایە باس دەکرێت لە لایەن ئەمریکاوە بە لایەنێکی کوردی دراوە سەرۆکی ئەو حزبە خۆی بێ بەری دەکات و لایەنی دیکە تاوانبار دەکات و لەڕاگەیاندنەکانییانەوە خەریکی چەواشەکارین.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەگەر ئەمەریکییەکان چەکیان بە لایەنێک دابێت خۆیان دەزانن بە چ لایەنێکیان داوە و درەنگ یان زوو راستییەکەی بۆ هەموو لایەک روون دەبێتەوە و پێویست بەو هەموو چەواشەکارییە نییە.

دەشڵێت: سەرۆکی ئەو حزبە مافی ئەوەی نییە لە جیاتی دەزگا فەرمیەکان قسە بکات و قسەکانیشی ناڕاست بن و چاوەرێ بێت بەم شێوەیە گومان لە سەر خۆی و دارو دەستەکەی لا ببات.