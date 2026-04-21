وەزارەتی دارایی: لیستی مووچەی مانگی نیسان رەوانەی بەغدا دەکرێت

وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان، بڵاوی کردەوە، سبەی لیستی مووچەی و راپۆرتی تەرازوی پێداچوونەوە، رادەستی فەرمانگەی ژمێریاری وەزارەتی دارایی فیدراڵ دەکرێت.

وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی نیسانی 2026، لیستی مووچەی مانگی نیسانی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و راپۆرتی تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی ئادار لە لایەن تیمی تەکنیکی وەزارەتەوە رەوانەی بەغدا دەکرێت.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە کرد، سبەی چوارشەممە 22ـی نیسانی 2026، لیستی مووچە و تەرازووی پێداچوونەوە، رادەستی فەرمانگەی ژمێریاریی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ دەکرێت.