پەیامی سەرۆک بارزانی لە ساڵیادی بۆردومانکردنی قەڵادزێ و زانکۆی سلێمانی

سەرۆک بارزانی رایگەیاند: بۆردومانی شارۆچکەی قەڵادزێ لە ساڵی 1974، تاوانێکی تر بوو، لە زنجیرە تاوانەکانی تری ئەو ڕژێمە لە دژی گەلەکەمان.

ئەمڕۆ هەینی 24ی نیسانی 2026 سەرۆک بارزانی لە پەنجا و دووەمین ساڵیادی بۆردومانکردنی قەڵادزێ و زانکۆی سلێمانی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس پەیامێکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، بۆردومانی قەڵادزێ و زانکۆی سلێمانی لە 24ی نیسانی 1974 کە شەهید و برینداربوونی سەدان هاووڵاتیی بێتاوانی لێکەوتەوە، ئاماژەیەکی روونی سیاسەتی شۆڤینی و دڕندەیی ڕژێمی پێشووی عێراق لەدژی هاووڵاتیانی سڤیلی کوردستان بوو.

دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی؛

"بۆردومانی قەڵادزێ و زانکۆی سلێمانی لە 24ی نیسانی1974 کە شەهید و برینداربوونی سەدان هاووڵاتیی بێتاوانی لێکەوتەوە، ئاماژەیەکی ڕوونی سیاسەتی شۆڤینی و دڕندەیی ڕژێمی پێشووی عێراق لەدژی هاووڵاتیانی سڤیلی کوردستان بوو. ئەو کارەساتە دڵتەزێنە تاوانێکی تر بوو، لە زنجیرە تاوانەکانی تری ئەو ڕژێمە لە دژی گەلەکەمان.

"لە ساڵیادی ئەو تاوانە گەورەیەدا سڵاو بۆ شەهیدانی ئەو کارەساتە و هەموو شەهیدانی کوردستان دەنێرین".