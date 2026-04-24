پەیامی مەسرور بارزانی لە ساڵیادی بۆردومانکردنی قەڵادزێ

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان یادی شەهیدانی بۆردومانی قەڵادزێ دەکاتەوە

هەینی 24ی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس پەیامێکی لەبارەی ساڵیادی بۆردومانکردنی قەڵادزێ بڵاو کردووەتەوە.

لە پەیامەکەی مەسرور بارزانیدا هاتووە، لە پەنجا و دووەمین ساڵیادی بۆردومانی قەڵادزێ لەلایەن رژێمی پێشووی عێراق، سەری رێز و نەوازش بۆ شەهیدانی قەڵادزێ و گشت شەهیدانی کوردستان دادەنوێنین و بە رێز و شکۆ وە یادیان دەکەینەوە.

ئەمڕۆ هەینی، 24ـی نیسانی 2026، 52 ساڵ بەسەر تاوانی بۆردومانکردنی قەڵادزێی ناوەندی شارۆچكەی پشدەر و زانکۆی سلێمانی بە بۆمبی قەدەغەکراوی ناپاڵم تێپەڕدەبێت، زامەکانی کارەساتەکە نە سارێژبوون و نە لە بیر دەکرێن، چونکە بە هۆی پارچە پارچە بوونی جەستە قوربانییەکان ناچاربوون هەر چەند شەهیدێک بە یەکەوە لە یەک گۆڕدا بە خاک بسپێرن.

دوای 52 ساڵ لە بۆردومانەکەی 24ی نیسانی ساڵی 1974ی قەڵادزێ کە 163 کەس لە مامۆستایانی زانکۆ و قوتابی و ھاووڵاتی شەهید بوون و 300 کەسی دیکەش برینداربوون، بەڵام تا وەکوو ئێستا کەسوکاری قوربانیان قەرەبوو نەکراونەتەوە.