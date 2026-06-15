نێچیرڤان بارزانی بۆ کوردستان24: چەندان پرسی گرنگ لەگەڵ تۆم باراک تاوتوێ دەکرێن

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سەرۆکی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە رێککەوتنی ئەمریکا و ئێران دەکات. دەشڵێت، لە سەردانەکەی تۆم باراکدا بۆ هەولێر و بەغدا، چەندان پرسی گرنگ تاوتوێ دەکرێن.

ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی حوزەیرانی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی تایبەتدا؛ بە هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، ئەوان وەک هەرێمی کوردستان بە تەواوی پاڵپشتی لەو رێککەوتنە دەکەن کە لە نێوان ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامیی ئێراندا هاتووەتە ئاراوە.

بەرەبەیانیی ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی حوزەیرانی 2026، ئەمریکا و ئێران گەیشتنە رێککەوتنێکی گشتگیر و مێژوویی بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ و گرژییەکان؛ ئاگربەست لە لوبنان و کردنەوەی گەرووی ستراتیژیی هورمزیش بەشێکن لە رێککەوتنەکە. بڕیارە رۆژی هەینی، 19ـی حوزەیران، ئەم رێککەوتنە لە سویسرا بە فەرمی واژۆ بکرێت.

نێچیرڤان بارزانی روونیشی کردەوە، هیوادارن ئەم رێککەوتنە بە خێرایی بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە، تاوەکو جارێکی دیکە ئاشتی و ئارامی بۆ ناوچەکە بگەڕێتەوە. جەختیشی کردەوە، ئامانجی سەرەکی ئەوەیە ناوچەکە بە بێ شەڕ بێت و ئاشتی باڵ بەسەر هەموو لایەکدا بکێشێت، ئەمەش دەبێتە هۆی سەقامگیریی زیاتر بۆ گەلان.

بڕیارە سبەی سێشەممە، 16ـی حوزەیرانی 2026، تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا، سەردانی هەولێر و بەغدا بکات.

سەبارەت بە سەردانەکە، نێچیرڤان بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، ئەمە یەکەم جارە تۆم بەڕاک بە فەرمی وەک نێردەی سەرۆکی ئەمریکا دێتە هەولێر و بە دڵنیاییەوە ئەو بابەتانەی پەیوەندییان بە هەرێمی کوردستان و عێراقەوە هەیە بە گشتی باس دەکرێن؛ تاوەکو هەماهەنگیی زیاتر لە نێوان هەموو لایەکاندا دروست بێت.

سەبارەت بە دۆخی ناوخۆیی هەرێمی کوردستانیش، نێچیرڤان بارزانی ئاماژەی بەوە دا، دەستپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی لە جێگەی خۆیەتی و جەختی کردەوە، لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان بەردەوام لەسەر هێڵن.